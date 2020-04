Fabio Fazio, ora è ufficiale (e mai successo prima): la decisione della Rai

Una scelta significativa quella di Fabio Fazio. La notizia corre veloce nel web e raggiunge tutti gli italiani che dovranno misurarsi con tempi ancora molto difficili. Anche a Pasqua andrà in onda “Che tempo che fa”. Rai2 per questo 12 aprile, nel pieno delle festività pasquali, farà compagnia al pubblico e questa rappresenta una novità per un programma che duranti gli anni precedenti aveva sempre previsto una pausa di ben due settimane.

Intrattenimento e informazione: questo è il mix perfetto che offre la Rai con il suo Che tempo che fa. Sempre attuale e discreto, il programma che vede alla conduzione il noto Fabio Fazio, riesce sempre a incuriosire il pubblico senza mai scadere in banalità. Ormai abituati a non avere intorno la presenza del pubblico, Fazio e il suo staff non demordono, riscuotendo sempre grande successo tra i consensi popolari. È stato il conduttore stesso a porgere le sue scuse alcune settimane fa per una conduzione decisamente atipica ma necessaria. (Continua a leggere dopo la foto).



















"Buona sera e ben ritrovati anche questa domenica benvenuti a Che tempo che farà e poi ci ritroveremo alle 21.05 dopo il Tg2 con Che tempo che fa, Grazie per essere con noi. Lo dico a voi a casa e ai miei colleghi in studio, che sono ridotti all'essenziale per garantire le condizioni di sicurezza. Come ho già detto la settimana scorsa, mi scuso per le condizioni in cui il programma va in onda: nel senso che avremo un po' meno dinamismo, ci sarà un po' meno vivacità, ma l'importante è esserci e sentiamo tutti il dovere di esserci. Ci proviamo". (Continua a leggere dopo la foto).















E mentre Che tempo che fa decide di andare in onda nel giorno di Pasqua, sopraggiungono decisioni differenti dalla Mediaset. Il talk show di Barbara d'Urso – Live-Non è la d'Urso non andrà in onda il 12 aprile. Gli ultimi dati Auditel, d'altronde, confermano che ogni domenica sera Che tempo che fa conquista quasi sempre più del 9% di share, con i suoi 2.823.000 spettatori dell'ultima messa in onda e seguito da 'Che Tempo che Fa – Il Tavolo', con 2.233.000 spettatori pari al 9.6% di share. Il successo è innegabile. (Continua a leggere dopo la foto).









“Domenica prossima anche se è Pasqua noi ci saremo, come è giusto che sia, per rivolgerci alle persone che, come è giusto che sia, sono a casa”. Con queste parole, Fabio Fazio ha comunicato ufficialmente la messa in onda del programma. Un tentativo per dimostrare vicinanza al pubblico italiano e poter, al contempo, diffondere un servizio di informazione e di approfondimento per quel che riguarda l’emergenza sanitaria. La risposta di un utente lo conferma: “Giustamente in TV ci propinano in ogni momento notizie sulla nostra situazione #COVID19italia ma il programma che veramente fa capire cosa stiamo vivendo e come ne usciremo è #CTCF ottima la decisione di andare in onda anche a Pasqua”.

