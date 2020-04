Mara Venier è tornata a fare compagnia al pubblico di Rai1 con la sua Domenica In. Una versione diversa dal solito, chiaro: senza ospiti in studio ma solo in collegamento da casa via Skype come accade anche in altri programmi. E tra quelli che hanno parlato con la zia Mara domenica scorsa anche il tenore Vittorio Grigolo.

Proprio lui, come riporta Il Giornale, ha notato e fatto notare un dettaglio hot della padrona di casa che non si era accorta di nulla. Per la puntata la conduttrice ha indossato una camicia fucsia. Un fucsia intenso che non poteva passare inosservato ma, complice anche il microfono a clip (un sistema che prevede l’aggancio del dispositivo direttamente alla giacca o all’abito del personaggio, ndr) è incappata in un piccolo incidente hot durante l’intervista. (Continua dopo la foto)



















Come detto, il microfono di Mara Venier era ancorato direttamente sulla patta della sua camicia sgargiante non del tutto abbottonata. Forse è stato proprio il peso del microfono, insieme a qualche movimento di troppo, a far sì che la padrona di casa mostrasse in diretta il reggiseno. “Ecco, questa camicetta Mara…”, le ha detto Grigolo in collegamento ma lei non ha capito subito dove volesse andare a parare. (Continua dopo la foto)















E infatti mentre la zia Mara cercava di capire cosa stesse succedendo alla sua camicetta cercando di sistemarsi ha finito per esibire ancora di più la biancheria intima. Poi, con la sua solita ironia, ha detto sorridendo e riferendosi al microfono ‘ballerino’: “Questo deve stare dritto qua”. Il suo ospite non ha potuto fare a meno di scoppiare a ridere, con la Venier che ha capito solo in un secondo momento cosa fosse accaduto. (Continua dopo foto e post)











Insomma, un piccolo incidente di percorso. Figurarsi se al giorno d’oggi ci si scandalizza per un ‘pezzetto’ di reggiseno in vista, ma ancora una volta è la spontaneità di Mara Venier a trionfare. Simpatica, diretta, che sa stare allo scherzo e sempre col sorriso sulle labbra. Non è un caso che sia una delle conduttrici più amate in assoluto. E anche seguitissima su Instagram.

