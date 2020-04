Venerdì scorso è terminata la diciannovesima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi, che ha visto trionfare Gaia Gozzi. Al secondo posto si è piazzato il ballerino Javier, il quale è stato in grado di vincere la categoria ballo superando Nicolai, e al terzo è finita Giulia. Quando il talent show finisce, c’è sempre un po’ di tristezza e successivamente scattano anche la classica nostalgia e l’attesa per l’anno successivo. Nelle scorse ore a confessare il suo dispiacere è stata Alessandra Celentano.

L'insegnante di danza, che nel Serale ha avuto spesso dei diverbi con la padrona di casa, ha deciso di dire la sua sul programma di Canale 5 postando un lungo messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale. La nipote del celebre artista Adriano si è dunque mostrata in una versione molto dolce, ben distante da quella che spesso vedono i telespettatori e che a volte fa andare su tutte le furie Maria. Il messaggio pubblicato sul social network è emozionante.



















La Celentano ha scritto: "Anche quest'anno siamo arrivati alla fine. Per me è sempre un dispiacere ma stavolta, vista la difficile situazione che stiamo affrontando, lo è ancora di più. Speriamo di avervi regalato momenti di spensieratezza e bellezza, di solito con l'arte si fa sempre centro! Ringrazio tutta la macchina di Amici, auguro a tutti i ragazzi un futuro ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi per le loro carriere e ringrazio tutti voi per il generoso e concreto supporto nei loro confronti. A presto, Alessandra".























Il suo post è riuscito a conquistare quasi 16.500 mi piace. Interessanti alcuni commenti lasciati dai suoi follower: "E anche quest'anno hai vinto tu", "Mancherà maestra, continui a insegnarci la vita", "Ti apprezziamo non solo dal punto di vista professionale, ma anche perché sei una delle poche persone che non si lascia influenzare da nessuno". Ed ancora: "Tanta stima per te, per il tuo lavoro e la tua competenza", "Una grande professionista, grazie per i ballerini che porti".

Nell’ultima puntata la De Filippi aveva criticato Alessandra per non essersi alzata in piedi e salutare l’eliminato Nicolai: “Trovo non educato il fatto che non vi alziate. Vorrà dire che sono dei cretini quelli che si sono alzati I comportamenti hanno un senso. Perché ci si alza davanti a una persona quando entra in una stanza? Lo dico anche a Timor, non solo a te”.

