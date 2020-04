“C’è Belen al posto di Signorini”. La decisione di Mediaset: cosa succede

Mentre il mondo sta andando a rotoli, ma è anche pronto e carico a rialzarsi, le televisioni di tutto il mondo stanno facendo fortuna. La gente, rintanata in casa, non fa altro, tutto il giorno, che guardare la tv. Ed è questo quindi il momento di battere il ferro finché è caldo. In Italia ad esempio, Canale 5, seppur costretta a bloccare le nuove produzioni e a rinviare l’inizio dei programmi previsti per la primavera 2020, ha cercato un modo per continuare ad intrattenere il pubblico. Come sappiamo tutti, il Serale di Amici 19 è terminato con la vittoria di Gaia Gozzi, mercoledì 8 aprile terminerà la quarta edizione del Grande Fratello Vip, e su Canale 5 rimarrà in prima serata soltanto Live Non è la D’Urso di Barbara D’Urso.

Ma non basta: perché per arginare eventuali scoperture, Mediaset ha deciso di rispolverare dagli archivi Tu Si Que Vales. Belen prende il posto di Alfonso Signorini e del Grande Fratello Vip con le repliche del programma da lei condotto a partire da mercoledì 15 aprile. Non è dato sapere ancora se verrà trasmessa l'ultima edizione dello scorso autunno. Se Rai2 ha puntato su Stefano De Martino, in questo periodo difficile per la televisione che deve fronteggiare l'emergenza coronavirus intrattenendo e facendo compagnia numerosi telespettatori, Canale 5 ha scelto Belen Rodriguez.



















Il ragionamento nasce sulla scia del grande successo riscosso con la messa in onda delle repliche di Ciao Darwin (la puntata di sabato 5 aprile ha fatto registrare il 19,31% di share e 4.881.000 telespettatori, contro il 13,75% e 3.795.000 de Il Meglio di Viva RaiPlay! con Fiorello), Mediaset ha deciso di ritrasmettere Tu Si Que Vales in replica. Belen andrà in onda al posto del GF Vip: Alfonso Signorini lascerà la prima serata l'8 aprile e dal 17 ci sarà la showgirl argentina.























Inutile pure dirlo: con Belen Rodriguez sarà un successo e quindi si pensa a un doppio appuntamento settimanale. Ogni venerdì, dal 17 aprile, su Canale 5 saranno trasmesse le repliche di Scherzi a Parte. Come fa sapere il portale Davide Maggio, dovrebbe trattarsi dell'edizione 2009 condotta da Belen Rodriguez con Claudio Amendola e Teo Mammucari.



E per chi se lo fosse perso, nella puntata di Domenica In del 5 aprile Stefano De Martino, che si è preso gioco di Mara Venier, ha rivelato che la moglie non perde occasione di prendere il sole in costume per la gioia del vicinato. Su invito della conduttrice, il ballerino ha fatto una foto di nascosto a Belen Rodriguez facendola vedere ai telespettatori di Domenica In. La showgirl argentina ha replicato al marito Stefano De Martino pubblicando tra le sue Instagram Stories altre foto in costume. Bomba.

