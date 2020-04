È la prima volta che parola pubblicamente dopo la morte della mamma e ha deciso di raccontare la sua terribile esperienza a Live-Non è la D’Urso. Parliamo della triste vicenda capitata a Marina Fiordaliso: la cantante ha perso l’adorata madre. La signora Carla è morta all’età di 85 anni per colpa del Coronavirus. Una situazione drammatica che l’artista ha provato a spiegare in collegamento a Barbara d’Urso non riuscendo però a trattenere le lacrime.

A causa del Covid-19 si è ammalata tutta la famiglia di Fiordaliso, a partire dalla stessa Marina, che ha raccontato i sintomi che l'hanno tormentata per settimane. Per fortuna oggi è guarita e stanno bene anche la sorella e il padre che, nonostante i suoi 91 anni, è riuscito a sconfiggere il maledetto virus. "Non so chi si sia ammalato per prima. Quando è successo, almeno all'inizio, l'abbiamo preso sottogamba. Io avevo 38 di febbre sempre, grandi dolori muscolari e avevo perso il senso dell'olfatto e del gusto", ha dichiarato Marina Fiordaliso a Live-Non è la d'Urso.



















E ancora: "Ho accudito mia mamma per cinque giorni, poi se ne è andata e non l'ho più vista.. E intanto ero ammalata io, poi papà… mia sorella si è ammalata prima. Un disastro, Barbara. Per undici giorni non ho sentito mia mamma, poi mi è arrivata una telefonata… ", ha aggiunto la cantante 64enne.























"Dovete stare a casa… Mia mamma stava bene, non aveva patologie. Non si possono andare a trovare i propri cari, non si possono accompagnarli, tenergli la mano… Non lo puoi fare. È una delle cose più tremende che ti possano capitare", ha puntualizzato la Fiordaliso.



“La mia mamma è andata al tabaccaio a giocare al lotto, a bersi un caffè… magari lo starnuto di qualcuno l’ha infettata. Io non ce l’ho più mia mamma, non le ho più potuto dire nemmeno “Addio…”. Io non ce l’ho più!”, ha detto tra le lacrime. Il padre di Fiordaliso, il signor Aldo 91 anni, ha sconfitto il Covid-19 ed è uscito dall’ospedale. Marina è invece in attesa di sottoporsi ad un nuovo tampone per capire se ha definitivamente sconfitto questo maledetto virus.

