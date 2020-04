“Ipocrita!”. Karina Cascella demolita, contro di lei parole durissime

Non c’è tregua tra Karina Cascella a Maria Monsè. L’ex ragazza di Non è la Rai ha sparato contro la Cascella, prendendo come pretesto l’ultima presenza in video della rivale dello scorso 16 marzo. In collegamento da casa con lo studio di Pomeriggio Cinque, Karina Cascella aveva raccontato come stava trascorrendo la quarantena.

Nel video messaggio era presente anche la figlia Ginevra, avuta quasi 10 anni dall’ex tronista di Uomini e Donne Salvatore Angelucci. Una scelta, quella di mostrarsi insieme alla bambina, che non è andata giù a Maria, attaccata più volte da Karina per via delle sue ospitate con la figlia Perla, che oggi ha 13 anni. “Trovo che sia una ipocrita. Soprattutto perché l’ultima volta che sono andata in studio da Barbara con mia figlia Karina l’ha fatta piangere rovinando il momento del suo ingresso in studio”. Continua dopo la foto



















“Si è scagliata così duramente contro di me che, visti i toni accesi, Barbara si è vista costretta a chiedere a Perla di lasciare lo studio. Ci è rimasta malissimo. Questo collegamento con la sua bambina, quindi, lo trovo fuori luogo”, ha fatto sapere Maria Monsè al settimanale Vero. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha inoltre condannato la scelta della collega, ovvero quella di mostrarsi fragile davanti alla sua primogenita. Continua dopo al foto















Nel collegamento a Pomeriggio 5 Karina Cascella ha ammesso di commuoversi molto in questo periodo davanti alla figlia Ginevra. Un comportamento che Maria Monsè boccia del tutto. “Si dà un insegnamento scorretto. Se un figlio vede sua madre piangere per quanto sta accadendo, avvertirà un pericolo e si sentirà disperato”. Continua dopo la foto











Poi ha concluso “Io di fronte a un pericolo penso a lei e non a me. E nel pensare a lei cerco di alleviare la sua sofferenza, facendole vedere che sua mamma non è preoccupata: la mamma deve essere un porto sicuro”, ha puntualizzato Maria. Come reagirà la Cascella a queste parole. Per ora nessuna replica ma è sicuro che Karina Cascella farà sentire la sua voce.

