“So chi vincerà”. GF Vip, l’indiscrezione bomba a pochi giorni dalla finale

Lo scoop si apprende su Liberoquotidiano.it e riguarda più da vicino la tanto attesa serata finale che decreterà il vincitore del Grande Fratello Vip 4. Antonio Zequila prende come sempre la parola e dice qualcosa su Patrick Ray Pugliese come un “lardoso imbarazzante”. La domanda che tutti si pongono è sempre e solo una: chi vincerà questa ‘strana’ edizione del Grande Fratello Vip? La sfida si fa sempre più avvincente nonostante manchino pochi giorni dalla finale.

I nomi dei finalisti bollono dentro una pentola pronta a esplodere e sono quelli di Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia e Andrea Denver. Ma a lanciare la bomba è Antonio Zequila: “Mi hanno detto chi vincerà”, nonostante fosse già impegnato a dare del “lardoso imbarazzante” all’ex inquilino della casa ancora in gara, Patrick Ray Pugliese, amico difeso dall’ex tronista Teresanna, vincitore papabile. (Continua a leggere dopo la foto).



















Ma Antonio Zequila continua ad affondare e non le manda a dire, tirando in ballo anche Sossio Aruta. È accaduto sul profilo Instagram dell’attore, dove l’ormai ex gieffino ha ricordato una vicenda piuttosto scabrosa nel passato professionale di Aruta: “Solo per coerenza e rientrando nel gioco del Grande Fratello… ieri il signor Sossio Aruta mi ha apostrofato col termine di cafone e antisportivo. Lui è il vero sportivo…. esempio di calcio, complimenti!”. Zequila ha fatto riferimento alla competizione Frosone-Latina. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma si comprendono bene i motivi che spingono Zequila a prendere parola pochi giorni prima della finale. L’attore non è stato mai così ben voluto da tutti in casa, fatta eccezione di Antonella Elia. A dare prova di questo, ci hanno pensato anche Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto: “Ho fatto la figura che non so rispondere o di quello che non sa rispondere? Ho detto la parola cog*** e non volevo dirla ma si è comportato proprio da cog***”, così ha tuonato Patrick. Paola si è subito unita alle polemiche dicendo la sua su Antonio Zequila e il suo atteggiamento in casa. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









“Di fronte alla mia provocazione, quando ho chiesto a Pupo di riferirgli che ero arrivata in finale, aveva l’ultima possibilità di uscirne da signore e invece ha detto ‘Sei in finale ma non è detto che vinci'”. Che Antonio Zequila, oggi, abbia qualcosa da ridire è più che comprensibile alla luce delle parole al veleno usate nei suoi confronti. L’edizione del Grande Fratello Vip 4 non poteva che concludersi con il botto. Strana, fin dal principio, ha visto crescere tensioni in casa mai viste prima, e i concorrenti hanno spesso perso la pazienza, al punto da provocare continui richiami da parte della produzione del programma. Nel frattempo, però, Signorini sembra aver già portato a casa il premio della conduzione più difficile degli ultimi tempi.

