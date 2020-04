Come tanti altri programmi televisivi, anche Uomini e Donne di Maria De Filippi è stato sospeso per l’emergenza sanitaria che ha colpito il paese. Quando riprenderà non è dato sapere. Fino a questo momento, le notizie che arrivano dal Trono Over e da quello Classico sono sempre state frammentarie e incerte come, sempre nell’universo Uomini e Donne, la messa in onda di Temptation Island.

Ma, ecco una prima notizia che farà felici i telespettatori più affezionati, i casting di entrambe le trasmissioni proseguono, facendo ovviamente attenzione alle indicazioni da rispettare. Lo ha confermato poco fa proprio Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne e Temptation Island e braccio destro di Maria, sui canali social: "Stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e non solo, anche sui casting di Temptation, per quanto riguarda le coppie e per quel che riguarda i single e le single".



















"Quindi non è che ci siamo fermati – ha proseguito la Mennoia -, stiamo assolutamente lavorando con quelle che sono le indicazioni che vanno rispettate ovviamente". "C'è una parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato su Witty e sulla pagina Instagram di Temptation e c'è invece una parte di redazione che lavora sui casting di Uomini e Donne. Sto lavorando ad Amici e a Uomini e donne e Temptation facendo i casting al telefono", ha concluso.















Ma le novità non sono finite qui. Proprio per via delle misure di contenimento che riguardano la tv e non solo, la redazione di UeD ha studiato una nuova formula che potrebbe rendere possibile il 'corteggiamento' di Gemma Galgani o Giovanna Abate anche in questo periodo. È la pagina social di Witty tv a dare l'anteprima dell'esperimento che, almeno questo è quanto si legge nel post, prende il nome di "Corteggia con le parole".











In sostanza, anche se i dettagli non sono ancora noti, gli aspiranti corteggiatori potranno tentare di corteggiare la tronista e la protagonista del trono over (per il momento l’esperimento sembra limitato a loro due) con lo smartphone. Per proporsi alla tronista e alla dama torinese è possibile compilare il form disponibile sul sito che invita gli aspiranti corteggiatori a raccontarsi perché le proprie candidature siano poi distribuite a Giovanna e Gemma. Vi piace questa idea?

