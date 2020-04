GF Vip, Andrea Denver (e non solo) sconvolto. Colpa di Sossio Aruta

Quasi tutti gli ultimi concorrenti rimasti all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ non sanno nulla di ciò che succede all’esterno, fatta eccezione sulla malattia del momento che sta attanagliando il mondo, ma nelle scorse ore Sossio Aruta ha violato il regolamento. Dopo le polemiche susseguite alla rivelazione di Asia Valente che comunicò il litigio di Bugo e Morgan al 70° Festival di Sanremo, stavolta è stata comunicata la morte di una popolare star che ha gettato tutti nello sconforto.

Sossio, parlando con Andrea Denver e Paolo Ciavarro, ha svelato il decesso della leggenda del basket, Kobe Bryant, morto il 26 gennaio scorso in un tragico incidente aereo. Questo racconto ha addolorato i due inquilini ed in particolare Andrea, visto che quest'ultimo ha confessato di essere sempre stato un grandissimo fan del cestista americano. La regia del 'GF Vip' ha mandato in onda questo spezzone, ma difficilmente comunque Aruta subirà un provvedimento disciplinare.



















L'episodio è stato subito segnalato dagli attenti telespettatori, che si erano anche chiesti se potessero esserci conseguenze per Aruta. Ma all'epoca dei fatti Asia non fu sanzionata e quindi sicuramente si procederà così anche in questo caso. Per Denver un momento davvero difficile, visto che mai si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere. Avendola ormai appresa, ha potuto rinchiudersi nel suo dolore e ricordare dentro di sé le grandi geste sportive di Kobe.























La dipartita prematura di Bryant sconvolse praticamente tutti, amanti dello sport e non, vista l'improvvisa ed inaspettata sua morte. Nonostante poi la malattia del momento abbia rubato completamente la scena, in molti ricordano con estrema tristezza quella notizia. Ed ora anche Andrea dovrà convivere con questo dolore, causatogli involontariamente da Sossio Aruta, che molto probabilmente non si aspettava che lui potesse essere un suo grande estimatore.

A proposito del reality show condotto da Alfonso Signorini, nei giorni scorsi l’eliminata Teresanna Pugliese aveva raccontato come avesse impattato con il mondo una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia: “Sono stravolta, l’impatto con la realtà non è stato semplice, ho un turbinio di emozioni enorme e piano piano riuscirò a realizzare tutto dopo il Grande Fratello Vip ha fatto fatica a trattenere le lacrime, ma ha voluto ringraziare i suoi fans personalmente”.

