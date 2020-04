Amici 19 è finito. Dopo mesi di studio, allenamento e prove, gli allievi della scuola più famosa della tv che sono riusciti a conquistare l’ultima puntata venerdì 3 aprile si sono dati battaglia per ottenere il premio e il titolo di vincitore di questa edizione.Quattro i ragazzi che sono riusciti ad arrivare alla finale: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas.

Le due cantanti e i due ballerini si sono sfidati per raggiungere il loro obiettivo e vincere, oltre il trofeo finale, anche altri cinque premi e la possibilità di partecipare anche ad Amici All Star. La prima sfida della serata, che ha visto ancora una volta Alessia Marcuzzi nel ruolo di giudice al fianco di Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, è stata persa da Nicolai, che è eliminato dopo essere arrivato all'ultimo posto.



















Un ballerino bravissimo che sin dal momento del suo ingresso nel programma è stato considerato uno degli studenti più promettenti di questa edizione. Ma il verdetto del pubblico è indiscutibile e così Nicolai ha salutato (da lontano) e ringraziato Maria De Filippi, i prof, i giudici, i suoi compagni d'avventura e tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione del programma prima di lasciare il palco.















Un atteggiamento di grande educazione e sportività quello di Nicolai che ha spinto tutti i presenti ad alzarsi in piedi ad applaudirlo. Quasi tutti: Alessandra Celentano e Timor Steffens non hanno reagito alla stessa maniera e Maria De Filippi non ha apprezzato il loro non-gesto. E non c'è passata sopra, finendo per scagliarsi così, ancora una volta, contro la Celentano: "Trovo non educato il fatto che non vi alziate. Vorrà dire che sono dei cretini quelli che si sono alzato".









Maria De Filippi vs Alessandra Celentano pic.twitter.com/9gij6YS4Pu — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) April 3, 2020

Comunque Maria totalmente on fire contro la Maestra, vedi di stare attenta Mary perché se fai fuori la Celentano l’anno prossimo il pubblico che avrai sarà solo degli under 18 forse #Amici19 — [Righetto] (@Ri_Ghetto) April 3, 2020



Ma Alessandra Celentano non è stata d’accordo con le parole di Maria e ne è nato un battibecco. “Io non lo trovo poco educato. Ho comunque rispetto anche se sono seduta”, ha replicato la severissima prof di danza. La De Filippi ha ribadito però la sua posizione: “I comportamenti hanno un senso. Perché ci si alza davanti a una persona quando entra in una stanza? Lo dico anche a Timor, non solo a te. Sarò fatta male, ma sono fatta così e dico quello che penso”.

