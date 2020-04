Ogni giorno Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono in onda su Raiuno con La Vita in diretta. La trasmissione che aggiorna i telespettatori sull’attuale emergenza sanitaria con interviste, ovviamente in collegamento, e storie, sta riscuotendo un grande successo. Nell’ultima puntata andata in onda, quella di venerdì 3 aprile, il giornalista e la conduttrice Lorella Cuccarini hanno infatti informato e aggiornato una media di 2 milioni di telespettatori tra la prima e la seconda parte del programma.

In particolare, nell’ultimo segmento (quindi dopo le ore 17.00) La Vita in diretta ha superato i 2 milioni e mezzo di telespettatori. All’inizio, invece, dopo aver preso la linea dal Tg1 delle 13,30 come ogni giorno, Lorella Cuccarini e Alberto Matano, hanno invece spiegato di essere ancora al lavoro per la preparazione della puntata. (Continua dopo la foto)



















“Stiamo ancora lavorando per il programma. Abbiamo quattro ore di trasmissione”, ha detto infatti Matano. Poi dopo il consueto aggiornamento sui dati relativi al bollettino dell’emergenza sanitaria, blocco affidato sempre al giornalista, ha preso la parola la Cuccarini: “Ogni giorno, a questo punto della trasmissione, raccontiamo le vostre storie. E oggi lo facciamo con un’amica di Rai1, Cristiana Capotondi, che vedo già collegata con noi”. (Continua dopo la foto)















Dopo questo annuncio, però, Lorella Cuccarini si è abbandonata a un piccolo sfogo con il suo pubblico: “Non è facile questo momento della trasmissione, devo ammetterlo, perché ogni giorno per noi è come un pugno al cuore”, ha ammesso la padrona di casa de La Vita in diretta, la trasmissione che conduce da settembre scorso al fianco di Matano. (Continua dopo la foto)











I due qualche giorno prima hanno strappato una risata al pubblico di Rai1 dicendo di essere rimasti molto sorpresi. “C’è una foto che ha fatto il giro del web, nella quale tutti noi ci siamo un po’ riconosciuti”, ha spiegato Matano. “Ci troviamo a porto San Giorgio – ha aggiunto -, nelle Marche, e due signori hanno imbandito la tavola della domenica… tra due balconi! C’è il calice di vino e c’è il rispetto della distanza minima di sicurezza tra loro”. E Lorella Cuccarini, sorridendo: “Anche questa è la felicità che cantano Al Bano e Romina”.

