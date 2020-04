Amici di Maria De Filippi è giunto al termine. La finale dello show è andata in onda, in diretta, venerdì 3 aprile 2020 e non sono mancate sorprese e colpi di scena. In apertura la conduttrice ha voluto dedicare dolci parole a ognuno dei 4 finalisti, ovvero Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas, che prima di scontrarsi si sono esibiti inaspettatamente insieme sulle note de Il Mondo di Jimmy Fontana.

Così Maria, sempre con uno studio vuoto e pochi ospiti, ha scelto di iniziare la puntata conclusiva di questa edizione, lasciando, almeno per un po’, la competizione in secondo piano. In studio anche il vincitore dello scorso anno, Alberto Urso, che ha mostrato ai ragazzi la coppa da conquistare. Ma il cantante non è stato il solo a sostenere la De Filippi in questa importante puntata di chiusura. (Continua dopo la foto)



















C’erano anche, seppur in collegamento, Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Irama, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa Scarrone, Fabrizio Moro e Giordana Angi. E per la gioia del pubblico hanno cantato tutti insieme, virtualmente, una bellissima ed emozionante versione di Un Senso di Vasco Rossi. Tornando alla sfida, alla fine ha trionfato Gaia. La cantante ha conquistato la giuria, il pubblico e Maria, che si è complimentata con lei. (Continua dopo la foto)















Ma anche in finale non poteva mancare il siparietto che vede Rudy Zerbi protagonista insieme ad Al Bano e Romina Power, ospiti fissi di questo Serale, del cosiddetto blocco Amici Prof. Che doveva essere un intermezzo in cui i professori venivano giudicati dagli allievi ma dopo pochissime puntate si è trasformato in un gioco che diverte da morire la padrona di casa. Un po’ meno forse la sua ‘vittima’, ovvero Rudy. (Continua dopo le foto)











Complici di questo siparietto Al Bano e Romina Power, a cui Zerbi imbragato dagli autori deve fare delle domande particolari. La prima riguarda il loro ultimo bacio e mentre Al Bano dice di non ricordare – “È passato troppo tempo” – ecco la Power sorprendere tutti: “Ma come dietro le quinte poco fa”, ha risposto. E alla domanda: “Romina, quando ti chiedeva di fare l’amore? Nei giorni pari o in quelli dispari?”, la cantante ha risposto ancora in modo sfacciato e divertito: “Tutti i giorni!”.

