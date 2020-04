“Davvero?”. GF Vip, Sossio Aruta non crede alle sue orecchie. Gli inquilini l’hanno combinata ‘grossa’

Antonio Zequila è stato uno degli ultimi concorrenti eliminati dalla casa del Grande Fratello Vip, ma continua a fare discutere. Dopo i commenti di Patrick Ray Pugliese sul percorso dell’attore campano, anche la modella Paola Di Benedetto ha avuto modo di dire la sua sul concorrente, con il quale ha avuto diversi screzi. A gioire per l’uscita di Zequila dalla casa è stato Sossio Aruta. Negli ultimi giorni, infatti, i due hanno avuto una lite molto accesa e l’ex volto di Uomini e Donne si è detto molto felice dell’uscita dell’attore.

Proprio per questo motivo, gli inquilini rinchiusi nella casa di Cinecittà hanno deciso di organizzare uno scherzo al compagno di Ursula Bennardo. Dopo essersi messi d’accordo Paola e Antonella si nascondono in Confessionale per uscire poco più tardi con un Comunicato creato da loro per l’occasione. Radunato il gruppo in salotto le due inquiline leggono il messaggio: “Vip Grande Fratello sa essere imprevedibile fino all ultimo. C’è una cosa che dovete sapete, I tre eliminati di ieri sera Antonio, Licia e Teresannasera sono più vicini di quanto crediate. È in corso un televoto lampo di ventiquattro ore che decreterà il quinto finalista ufficiale del Grande Fratello Vip che rientrerà immediatamente in Casa per giocarsi la vittoria finale. Chi ce la farà? Buona Fortuna!”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Il gruppo, complice di Patrick e Denver, commenta stupito la novità; “ora c’è da vedere chi torna” afferma Paola “io me lo sentivo, già so chi entra” interviene Sossio con aria preoccupata. L’ex calciatore incredulo continua a pensare al televoto che è sicuro riporterà in Casa il suo rivale Antonio. Anche Aristide è convinto che sarà l’attore a rientrare “il pubblico prima lo salva e poi lo sostiene” dice convinto. I commenti dei compagni continuano ad alimentare il nervosismo di Sossio che poco dopo si allontana in Confessionale. (Continua a leggere dopo la foto)















“È stata tua l’idea?” chiede Paolo a Patrick in giardino, l’ex gieffino sorridendo conferma mentre inizia ad organizzare la fase successiva dello scherzo. “Volete continuare?” chiede ai compagni proponendo di sorprendere l’ex calciatore all’uscita del Confessionale per rivelargli che si tratta di uno scherzo ma Antonella non è d’accordo. La showgirl propone infatti di continuare fino a domattina, quando non vedendo entrare nessuno l’ex calciatore capirà di essere la vittima di uno scherzo.

Al mattino Patrick e Antonella si decidono a rivelare a Sossio lo scherzo. Senza fare rumore abbandonano la stanza e irrompono nella camera di Sossio svegliandolo con un gran fracasso. (Continua a leggere dopo la foto)









“Re Leone, Zequila non torna!” esclama Patrick “Neanche Teresanna” gli fa eco Paola ma l’ex calciatore ancora frastornato non sembra capire a cosa si riferiscano i compagni. “Ti abbiamo fregato, pesce d’aprile” gli dice poi chiaramente Antonella. “State scherzando?” chiede poi Sossio ma Denver gli conferma che hanno organizzato tutto loro nei dettagli. “È scritta di mio pugno” dice mostrandole il foglio del Comunicato “che soddisfazione” continua tra le risate la showgirl. “Ora ho capito tutto quel movimento” dice l’ex calciatore sollevato; “chi è stata la mente?” chiede poi “questo lo hanno inventato loro, sono state bravissime” dice Patrick riferendosi ad Antonella e Paola.

