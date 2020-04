“Succederà durante la finale”. GF Vip, la produzione ha deciso. E il pubblico vedrà tutto

La finale del Grande Fratello Vip è attesissima. Questo mercoledì 8 aprile il pubblico italiano avrà modo di conoscere il nome del vincitore, ma nel frattempo il mondo del web si riempe di alcune anticipazioni che riguardano da vicino non solo i concorrenti rimasti in gara, ma anche quelli che sono stati già eliminati. Per l’emergenza sanitaria ancora in corso, il programma ha deciso di concludere così anche questa avventura.

La conferma arriva oggi dal profilo Instagram dell’ex tronista di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, che ha così dato qualche anticipazione: “Non saremo in studio. Faremo una diretta ognuno da casa sua. Ci sarà un collegamento con tutti”. Con una diretta Instagram, Teresanna ha informato i suoi follower che la produzione del reality ha previsto un collegamento con gli ex inquilini della Casa. (Continua a leggere dopo la foto).



















Un modo diverso, che ovviamente non potrà vedere gli ex concorrenti in studio, ma comunque presenti attraverso un collegamento in diretta, ciascuno rigorosamente dalla propria abitazione. Ma Teresanna ha detto anche qualcosa in più sulla puntata che vedrà emergere il nome del vincitore. E l’ex tronista di Uomini e Donne ha messo sul piatto della bilancia sia il nome di Paolo Ciavarro che quello di Antonella Elia, spiegando anche i motivi che portano a questa sua previsione. (Continua a leggere dopo le foto).























“Paolo è sempre stato spento. È il suo carattere, può piacere o meno. Antonella? Molti fingono di sopportarla quando invece non la sopportano davvero. Ma non è cattiva. È stata una delle prime nomination che ho fatto a causa di una lite ma è stato l’unico intoppo. A differenza di tutti, non credo sia cattiva. È una mina vagante che potrebbe esplodere da un momento all’altro e questo crea disagio, ma non è cattiva, basta guardarla negli occhi”. Ovviamente, come ben si sa, Patrick Ray rimane per Teresanna un amico indiscusso. (Continua a leggere dopo la foto).

“Mi metteva di buonumore, mi faceva sorridere e non si accaniva sulle cose stupide. La sua simpatica genuinità mi ha accolto. È stato il primo a farlo. Anche il fatto di avere lo stesso cognome ci ha uniti”. L’ex tronista ha chiosato prendendo le difese di Licia Nunez: “Non mi ha usata. Ci siamo guardate negli occhi e ci siamo capite. È una gran bella persona, dolcissima e di un’eleganza immensa. Mi manca insieme a Patrick e a Fernanda”. E qualcosa è stato detto anche su Antonio Zequila: “Non sono una che si schiera facilmente. Antonio è un uomo generoso. Mi è dispiaciuto che tutto il gruppo si sia rivoltato contro di lui, ma non lui non ha mai cercato di rimediare e con le sue uscite, si è isolato ancora di più”.

