“È rischioso!”. Bianca Guaccero travolta dalle critiche. L’accusa pesante dei fan, ma lei li zittisce tutti

Bianca Guaccero travolta dalle critiche. La conduttrice di Detto Fatto si trova in quarantena a casa e come ogni cittadino italiano cerca di sposarsi il meno possibile, seguendo alla lettera le imposizioni del Governo emesse per evitare il contagio in questa terribile emergenza sanitaria che sta interessando tutta l’Italia.

In questi giorni, come molti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione italiana, Bianca Guaccero è protagonista di numerose Instagram story grazie alle quali interagisce con i suoi fan e follower. Dopo diverse dirette, però, la conduttrice è stata sommersa da critiche e commenti che mettevano in dubbio la sua quarantena.



















Secondo alcuni fan la conduttrice, dall’aspetto sempre impeccabile, ricorrerebbe a parrucchieri ed estetisti prima di mostrarsi in ‘pubblico’ nelle dirette di Pronto Detto Fatto.

Secondo alcuni utenti social, la conduttrice esporrebbe così parrucchieri e truccatori a inutili rischi per mera vanità durante l'emergenza sanitaria. Immediata la replica della stessa showgirl, che ha risposto mettendo a tacere tutti.















"Ciao caro, – ha risposto la conduttrice di Detto Fatto – visto che in molti mi avete chiesto se in casa ho un parrucchiere, una truccatrice e un'estetista, ora ve lo dico io: nessuno mi trucca e mi fa i capelli, faccio tutto da sola! Lavoro da quando ho 17 anni facendo tournée in tutta Italia. Ho imparato da sola, conosco i 'trucchi del mestiere' e mi sono arrangiata".









Qualche domenica fa la conduttrice si era infuriata contro i numerosi runner che correvano nei parchi di alcune città d’Italia. Un comportamento contrario alle direttive imposte dal governo come quella di rimanere in casa più possibile, e di uscire solo se strettamente necessario. Bianca Guaccero sul suo profilo Instagram aveva tuonato: “Non siamo in vacanza, stiamo affrontando una situazione gravissima e bisogna stare a casa”.

