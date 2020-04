Luca Argentero, la notizia più bella: questo sì che è un risveglio ‘top’

Luca Argentero, un momento d’oro. Sul fronte vita privata l’attore sta per diventare papà per la prima volta. La compagna Cristina Marino è in procinto di dare alla luce una bambina e lui, ovvio, non potrebbe essere più felice. La gravidanza era stata annunciata da Argentero, 41 anni, via social con un’immagine molto dolce.

Lui con lo stetoscopio nelle orecchie mentre ascolta il battito cardiaco del bebè in pancia. “Io e te diventiamo tre”, la didascalia. Poi la scoperta del fiocco rosa. Ma anche sul fronte professionale va alla grande. Luca Argentero è il protagonista di ‘Doc – Nelle tue mani’, la serie tv in onda il giovedì sera su Raiuno e ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni che sta riscuotendo un grande successo. Enorme successo, già dalla prima puntata. (Continua dopo la foto)



















Giovedì 27 marzo l’esordio di ‘Doc – Nelle tue mani’ aveva raccolto davanti al piccolo schermo 7,1 milioni di spettatori con uno share del 26.1%. Un risultato che resta tra i più alti ottenuti dalla prima rete Rai in questo periodo estremamente difficile per la televisione e non solo, vista l’emergenza sanitaria che ha colpito il paese. (Continua dopo la foto)















La scorsa settimana l’attore ed ex gieffino, che nella serie veste i panni del protagonista Andrea Fanti, aveva ringraziato il pubblico sul suo profilo Twitter dove aveva condiviso una foto del cast, ringraziato i telespettatori per gli ottimi risultati raggiunti e dato appuntamento al giovedì successivo. Beh, Argentero può gioire anche per gli ascolti della seconda puntata: un altro boom. (Continua dopo le foto)











Il secondo appuntamento di ‘Doc’ di giovedì 2 aprile 2020 ha totalizzato uno share del 29 % con ben 8.044.000 spettatori. Quindi più della scorsa settimana. Su Canale5 il film Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna è stato seguito da 2.928.000 spettatori con l’11.4% di share; su Rai2 Escape Plan – Fuga dall’inferno è stato visto da 1.204.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Italia 1 Tokarev 1.636.000 con il 5.4% di share, su Rai3 TgR – Speciale Viaggio nell’Italia del coronavirus uno share del 2.4% con 719.000 spettatori. Su Rete4 1.283.000 spettatori hanno seguito Dritto e Rovescio (5.3% di share). Su La7 PiazzaPulita 1.289.000 spettatori (share del 5.4%).

Luca Argentero e ‘Doc – Nelle tue mani’: le sue parole sul finale della serie tv

.