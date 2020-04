Teresanna Pugliese non è più una concorrente del Grande Fratello Vip. Entrata nella Casa tra gli ultimi, la ex protagonista di Uomini e Donne è stata eliminata mercoledì sera, nel corso della semifinale. Uscita dal reality, è tornata in possesso del suo telefono e quindi dei suoi canali social e ne ha approfittato per fare una diretta Instagram per ringraziare i fan del sostegno e affetto che non le hanno fatto mancare in queste settimane.

Ma come prima cosa ha ammesso di aver provato un grande dispiacere per la situazione attuale. Lei come gli altri concorrenti avevano lasciato le loro rispettive città nella normalità e ora è cambiato proprio tutto per l'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio il paese. A darle subito conforto ci hanno pensato i suoi cari: Teresanna ha subito sentito al telefono il marito e il resto della sua famiglia e solo ascoltando la loro voce è riuscita a ritrovare il sorriso.



















Ma naturalmente Teresanna non ha mancato di dare un suo giudizio spassionato sui suoi ex coinquilini. E così, rispondendo alle tante domande dei follower, la ex tronista si è sbottonata. Ha per esempio detto di essere rimasta molto sorpresa dall'atteggiamento di Andrea Denver. Una volta uscita dal reality di Canale 5, i suoi familiari e amici le avrebbero aperto gli occhi sul modello.















"Riguardo Denver devo dire sì, sono molto molto sorpresa. Ho capito uscendo, che mi diceva delle cose che non combaciavano con le cose che poi faceva. Il suo atteggiamento riusciva a ingannarmi", ha raccontato Teresanna. E confessa anche che essere entrata quando il gioco era già avviato non è stata la scelta migliore: "Non sono riuscita a buttare fuori tutta la carica che avevo. Ci ho messo un bel po' a integrarmi meglio entrare dall'inizio fidatevi".











Poi le parole su Antonella Elia e quel retroscena finora mai emerso dalla Casa. Alla Pugliese è stato chiesto cosa pensa del fatto che la Elia sia ancora al GF Vip e qualcuno ha fatto notare anche che è insopportabile. “Evidentemente non è così – è stata la risposta di Teresanna Pugliese – Molti fingono di sopportarla, quando invece non la sopportano davvero. Ma conta quello che passa fuori”. Dunque a suo avviso molti gieffini starebbero solo fingendo di essere amici di Antonella.

