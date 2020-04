“Bellissima”. Antonio Zequila, chi è la fidanzata Marina Fadda (sua promessa sposa)

Nel corso della diciassettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 4’, in onda il 19 marzo, Antonio Zequila, eliminato poi in semifinale nello scontro diretto con Patrick Ray Pugliese, ha emozionato tutti con la proposta di matrimonio alla sua Marina, con cui c’è stato un allontanamento, dopo 9 anni, proprio poco prima di entrare nel reality di Canale 5.

“Tu mi hai voluto bene davvero. – aveva scritto Marina – E sai da cosa l’ho capito?! Mi hai trattata come una regina. Mi hai ricoperta di regali, mi hai portata in giro per il mondo. Fuori da questa isola meravigliosa che, per me, è un po’ una prigione. Per la distanza di questo mare sono nati i nostri problemi. Che, poi, come dici non sono problemi perché, l’amore trionfa su tutto. Tua Ines”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Una sorpresa davvero emozionante per il gieffino, che non si aspettava assolutamente una sorpresa del genere. Dopo aver sentito le parole pronunciate dalla donna, Antonio Zequila si era inginocchiandosi per fare la proposta di matrimonio. “Ero entrato anche al Grande Fratello con due lutti al cuore. Le parole di Marina testimoniano l’essenza di Antonio, di un uomo. Non è mai finita, ci siamo sempre. Quando un amore è forte, è importante non finisce mai”, aveva detto Zequila. (Continua a leggere dopo la foto)















“Io quando esco vorrei sposarla, mi metto in ginocchio. È la donna della mia vita, dolcissima. L’ho tenuta nascosta, la preservavo dal gossip”, aveva detto Antonio scatenando gli applausi dei concorrenti e di Alfonso Signorini. Dopo la proposta, Marina Fadda ha deciso di concedere un’intervista a Oggi: “Io sono già stata sposata una volta e non ci credo più. Non mi serve firmare un contratto, con lui: preferisco scegliersi ogni giorno”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi piacciono la sua allegria, la capacità di ammettere gli errori, la curiosità, la simpatia, l’istrionismo napoletano. Anche il suo attaccamento alla famiglia, i suoi principi veri. E poi sono morta di gelosia quando ha fatto un po’ il cascamorto con Clizia Incorvaia e con Sara Soldati. Lì, mi sono resa conto che lo sento ancora mio”.

Originaria di Sassari, in Sardegna, è un medico odontostomatologo e gestisce uno studio dentistico.

