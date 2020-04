“Sembra Gargamella”. GF Vip al veleno. Patrick non riesce a trattenersi, l’affondo ‘boom’ contro il vippone

Non finiscono le critiche all’interno del Grande Fratello Vip. Nella semifinale c’è stata l’accesa lite tra Patrick e Antonio Zequila, uno scontro di fuoco. Non si è davvero risparmiato nel confronto con il coinquilino pre verdetto. “Patrick è una persona falsa perché dà il buongiorno a tutti e si mostra con la massima allegria – ha detto in diretta Zequila -, ma appena perde le staffe mostra la sua vera natura. Lui ha dato del crotalo ad Antonella Elia, ma in realtà è lui un serpente. È un serpente a sonagli. Cosa ho meglio di Patrick?”.

Poi la frase al veleno: pesa 100 kg ed è un lardoso. È imbarazzante. […] Sono invidioso della sua panza”, ha detto l’attore. Patrick non è sembrato offeso ma nel pomeriggio di oggi ha continuato a inveire contro Zequila. “Certo che io non ho mai sentito dire che Antonio era bello, con la personalità che si ritrova”. (Continua a leggere dopo la foto)



















Paola allora, mostrandosi ancora particolarmente risentita per lo scontro avuto in puntata con l’attore, risponde amareggiata “Ancora è un bellissimo uomo ma si frega con quello che dice, ieri ha avuto una caduta di stile” mentre Sossio aggiunge “Forse da giovane, ieri mi ha deluso” e subito Patrick esclama “È stato cattivo, sembrava davvero Gargamella”. (Continua a leggere dopo la foto)















L’ex gieffino infatti, nonostante sia rimasto deluso per le affermazioni che Antonio ha pronunciato contro di lui durante la diretta, sembra sentire la mancanza della presenza dell’attore “In realtà ne parlo perché mi dispiace, è davvero un peccato che sia finita così” e subito Paola aggiunge “Purtroppo lui ha sofferto tanto la Nomination”. (Continua a leggere dopo la foto)









È evidente che per i nostri VIP l’essere rimasti in pochi nella Casa porti inevitabilmente a riflettere sul percorso che hanno affrontato in questi mesi al Grande Fratello VIP e un’occasione per rivalutare tutti i legami che hanno stretto; Antonio tornerà nuovamente nei pensieri dei concorrenti? L’ex leader sembra proprio aver lasciato un segno indelebile.

“Dormo con te…”. Bollori ad Amici, spunta il video con la proposta indecente