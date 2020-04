Soleil Sorge, concorrente di Pechino Express ed ex corteggiatrice di Uomini e DOnne è stata recentemente criticata dal giornalista Alberto Dandolo. Dopo avere scoperto della situazione italiana, la giovane sarebbe partita verso Santo Domingo. Proprio per la sua scelta di “fuggire” dal nostro paese, è stata sommersa dalle critiche.

"Ma questa ragazzina, tal Soleil Sorge, – ha scritto il giornalista – che in queste ore dalla Repubblica Dominicana (in cui è fuggita), noncurante del lutto e delle tragedie che la sua Patria sta vivendo, posta sul suo seguitissimo profilo questa foto in cui struscia il suo punto "G" su un tronco latino bello largo e potente, nessuno è capace di frenarla per il suo stesso bene? E poi è ancora più irritante la frase: "Distanze sociali. Mi sto preparando ad affrontarle per tutta la vita".



















"Il tutto in questa foto scattata qualche minuto fa su una spiaggia di Santo Domingo. Italiani scusatela, perdonate lei e i suoi 2 neuroni che amano ballare la salsa e la macarena e tra loro anziché connettersi e comunicare. Qualcuno la fermi lei e i 2 "ospiti" che ha in testa!". Tra i commenti anche quello al veleno di Elena Santarelli, che ha commentato il post di Dandolo così: "Mi preoccupa di più chi la segue". E ancora quello dell'ex gieffina Cristina Plevani: "In questi giorni parlavo con un'amica dei social, delle varie dirette, del continuo mostrarsi con frasi ad effetto (non tutti per fortuna). Mi ha fatto notare come molti "devono" tenere attivi i profili, mostrarsi, tenere alta l'attenzione per non rischiare di perdere followers e il silenzio sulla propria persona. I social per tanti sono sinonimo di money, money, money, quindi the show must go on".















"Nel bene e nel male. – ha scritto ancora – Ripeto, per fortuna non tutti, molti esistono anche senza i profili. Tocca a noi capire chi utilizza i social, in questo periodo storico, per lanciare un messaggio utilizzando la propria immagine, e quindi per aiutare gli altri, e chi invece si mostra solo ed esclusivamente per puro narcisismo noncurante del fuori luogo e cattivo gusto. Qualcuno potrebbe dissentire dicendo che serve anche leggerezza, che la vita continua".









Soleil ha risposto a Dandolo: “Nonostante non abbia il minimo interesse a commentare questa cosa, anche perchè lui si commenta da solo, come il suo lavoro d’altronde…Ci tenevo a darvi un messaggio per farvi capire quanto sia importante la comunicazione…”.

