Sono davvero clamorose le informazioni riportate dal sito ‘Dagospia’. Argomento scottante la futura visione del celebre programma Rai, ‘La prova del cuoco’, presentata da Elisa Isoardi. Anzi, secondo quanto riferito, al momento la trasmissione di cucina non è proprio presente nel palinsesto del prossimo anno. Per ora non si hanno comunicazioni ufficiali, ma il calo di ascolti potrebbe far decidere ai vertici della televisione pubblica addirittura di eliminare del tutto il programma.

Secondo quanto trapelato finora, è molto probabile che la Isoardi non sia riconfermata, ma potrebbe trovare spazio in altre trasmissioni. Il settimanale 'Oggi' invece ha sganciato una vera e propria bomba. Non è infatti da escludere un incredibile ritorno della coppia formata da Antonella Clerici ed Anna Moroni, amata da milioni di italiani. Anche se nelle ultime settimane sono circolate alcune voci alquanto inaspettate proprio sul futuro di Antonella.



















Si è parlato infatti di un suo approdo all'emittente rivale di Mediaset, ma anche in questo caso non ci sono state dichiarazioni che hanno avuto il crisma dell'ufficialità. Tutti comunque ricorderete soprattutto le bellissime parole proferite dal direttore di Rai 1, Stefano Coletta, durante il 70° Festival di Sanremo. Le sue dichiarazioni erano state decisamente lusinghiere ed erano anche un mea culpa della Rai per non aver fatto lavorare la Clerici per ben 12 mesi.























"Antonella è una personalità da valorizzare, da mettere al centro dei progetti della nostra azienda. Non è mai scontata, sa sempre rimettersi in gioco. Una bestemmia che manchi su Rai 1 da un anno", aveva affermato Coletta. In virtù di quelle dichiarazioni pubbliche, Antonella aveva espresso tutta la sua gratitudine e non aveva nascosto nemmeno una certa emozione. Non sarà facile per lei prendere una decisione definitiva, anche se presentare nuovamente 'La prova del cuoco' sarebbe una cosa fantastica.

A proposito della possibilità che la Clerici possa invece condurre un nuovo programma culinario, era intervenuto sulla questione anche Maurizio Costanzo: “In questo periodo la situazione causata dall’emergenza sanitaria sta facendo tirare i remi in barca a molti investitori. Per ora Antonella può essere solo invitata dai suoi colleghi in televisione”. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

