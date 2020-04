Continua a tenere banco la vicenda riguardante la preghiera in diretta televisiva recitata da Barbara D’Urso e dal leader della Lega, Matteo Salvini. C’è stata una parte di pubblico che ha difeso questa scelta, ma molti hanno contestato questa decisione ed hanno preso completamente le distanze. Addirittura è nata una petizione online, firmata da tantissime persone, che chiede l’eliminazione dei programmi condotti da Carmelita dal palinsesto di Mediaset. Ma non è ancora tutto.

Nelle scorse ore è intervenuto a gamba tesa anche il popolare presentatore tv Maurizio Costanzo, che non è assolutamente tra i difensori della D'Urso. Il conduttore ha infatti rilasciato un'intervista a 'Panorama', nella quale ha criticato il fatto di aver pregato davanti alle telecamere. Le sue parole sono tutt'altro che tenere nei suoi confronti. Al momento non c'è stata la reazione ufficiale da parte di Barbara, ma non è escluso che nelle prossime ore possa replicare.



















Costanzo ha esordito in questo modo: "Sì, è capitato anche a me in mezzo ad una diretta di dire una preghiera mentale, ma farla in pubblico è un'altra cosa". E poi ha confidato di aver visto attentamente l'episodio e di aver quindi provato sensazioni strane: "Mi sono rivisto lo spezzone della puntata di domenica scorsa e le dirò che quel passaggio mi ha provocato un po' di disagio e un po' d'imbarazzo". Successivamente, si è invece concentrato sulla televisione in generale.























Per Maurizio è davvero molto dura dar vita a trasmissioni di intrattenimento, non a caso anche il suo programma è stato rinviato a data da destinarsi. "Percepisco la fatica di chi fa tv in questo periodo. Davvero è complicato, so che il pubblico è affezionato a certi volti, li cerca e li vorrebbe in onda ma è oggettivamente difficile fare televisione. Io L'Intervista la realizzo stando a distanza di un metro dall'ospite e non c'è neanche il cameraman in studio".

Chiusura riservata al ‘Maurizio Costanzo Show’: “Per ora non rifaccio il Costanzo Show perché senza pubblico non avrebbe senso”. Inoltre, ha anche detto che senza il pubblico è praticamente impossibile riuscire ad intrattenere nel migliore dei modi la gente da casa. Quindi, è preferibile lasciare spazio ad alcune repliche che siano di assoluta qualità. Non resta dunque che aspettare la fine dell’emergenza per rivederlo all’opera con il suo programma tanto amato.

