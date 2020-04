La semifinale del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e colpi di scena. A una settimana dalla finalissima, i concorrenti rimasti i gioco sono sette. In finale Sossio Aruta, Aristide Malnati, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, mentre la prossima puntata dovranno vedersela alla nomination Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia.

Nel corso della puntata andata in onda mercoledì 1 aprile sono stati tre i concorrenti ad abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini, in studio insieme all'opinionista Pupo, che a fine puntata ha tirato una frecciatina velenosa a Barbara D'Urso, prendendola in giro per la preghiera recitata durante l'ultima puntata del suo 'Live' insieme a Matteo Salvini.



















A sorpresa, i concorrenti che hanno dovuto abbandonare la casa più spiata d'Italia sono stati tre. Antonio Zequila ha perso la sfida contro Patrick Ray Pugliese, poi è stata la volta di Licia Nunez, in nomination contro Antonella Elia e, infine, l'ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer, Teresanna Pugliese. Al momento dell'eliminazione, poco prima di lasciare il reality, l'attrice Licia Nunez ha voluto ringraziare i suoi compagni d'avventura.















"Ringrazio per questa opportunità ringrazio il pubblico che mi ha permesso di arrivare fin qui, ognuno di loro mi ha dato qualcosa", ha spiegato l'attrice rivolgendosi agli inquilini rimasti in gioco. Stupendo i compagni di gioco e lo stesso Alfonso Signorini, Licia ha abbracciato Antonella Elia, con la quale si è scontrata diverse volte, arrivando anche a pesanti insulti.









La semifinale del Grande Fratello Vip è stata vista da oltre tre milioni di telespettatori e tra questi c’era anche Fernanda Lessa, uscita la scorsa settimana nello scontro diretto con Antonella Elia. L’ex gieffina vip ha commentato l’uscita di Licia e non si è trattenuta nel commentare la scelta del pubblico di mandarla a casa. “Che schifo!”, ha commentato l’ex modella in una Instagram story. “Ragazzi sono sconvolta: Licia l’hanno mandata a casa!”. E ironicamente ha concluso: “Complimenti, stanno facendo veramente un bellissimo Grande Fratello”.

