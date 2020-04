GF Vip: Licia Nunez esce dalla casa, ma quello che fa ad Antonella Elia lascia incredulo anche Alfonso Signorini

Al Grande Fratello Vip una serata di grandi emozioni e colpi di scena. A una settimana dalla finale, che si svolgerà mercoledì 8 aprile, gli eliminati sono stati tre. Il primo a uscire è stato Antonio Zequila, che subito dopo il verdetto ha abbandonato la casa senza salutare i suoi compagni d’avventura: “Sono un uomo coerente”, ha detto ad Alfonso Signorini spiegando il motivo della sua scelta.

Poi è stato il momento della seconda eliminazione. Il conduttore si collega con la Casa chiedendo a tutti i vip, tranne Sossio e Aristide, di andare nella stanza Superled. Mentre i concorrenti prendono posizione Alfonso si rivolge ai due finalisti “fate attenzione a quello che sta per accadere, dovrete prendere una decisione per niente facile tra poco”. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Voi uomini avete un ruolo speciale, Grande Fratello vi chiede una scelta difficile” dice il giornalista collegandosi con i vip per spiegare il meccanismo delle votazioni. “Ognuno di voi deve indicarmi una donna che non merita la finale. Ho bisogno di un nome a testa e non deve essere lo stesso dei vostri compagni”. Paolo Ciavarro fa il nome di Antonella Elia: “Non mi è piaciuta la cattiveria uscita fuori in alcune circostanze”. Poi è il turno di Patrick: “Tra le tre Licia è quella con cui sono meno legato”, infine il modello Andrea Denver, che dopo un’attenta riflessione sceglie Teresanna Pugliese. (Continua a leggere dopo la foto)















A questo punto Alfonso coinvolge poi i finalisti “ora dovrete dirmi chi va al televoto con Paola” dice Alfonso a Sossio e Aristide. “Sono combattuto” dice Sossio prima di fare il nome di Licia “voglio vedere se può essere una possibile vincitrice” dice spiegando la strategia dietro la scelta. Aristide sceglie Antonella Elia: “Voglio vedere lo scontro con Licia”. Alfonso ufficializza quindi il nome delle tre vip scelte dai compagni che si sfideranno al televoto prima di congedarsi. “Chi vuoi in finale?” dice aprendo il televoto flash che oltre a svelare un nuovo finalista porterà a una nuova eliminazione. “Il pubblico ha deciso che la donna a dover immediatamente abbandonare la Casa del Grande Fratello è Licia”. (Continua a leggere dopo la foto)









“So che ci tenevi tanto ma hai fatto un grande percorso, ti sei sempre messa in gioco”, le dice Alfonso. “Ringrazio per questa opportunità ringrazio il pubblico che mi ha permesso di arrivare fin qui, ognuno di loro mi ha dato qualcosa”. Ma prima di abbandonare la casa, Licia è corsa verso Antonella Elia per abbracciarla. Dopo settimane di liti e insulti è arrivata la pace.

“Non ci siamo scelte ma le ho voluto molto bene. – ha spiegato l’attrice – Ieri non ho accettato l’iniziativa di Antonio di abbracciarla perché non lo sentivo. Sarebbe stata una forzatura. Stasera ho salutato una concorrente come ho salutato tutti gli altri e sono certa che fuori da questa Casa, quando sarà, vivendo entrambe su Roma riusciremo a chiarire tanti aspetti del nostro rapporto”.

