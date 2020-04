Federica Lepanto, che trasformazione! 5 anni dopo il Grande Fratello, ecco com’è oggi l’ex vincitrice del reality

Dopo la vittoria del Grande Fratello, per Federica Lepanto era arrivata la grande soddisfazione della laurea. Nel 2016, concluso il percorso universitario nella facoltà di Infermieristica di Bologna, la giovane è riuscita a realizzare il proprio sogno e quello dei suoi genitori laureandosi.”Grazie, anche in questo giorno per me importantissimo siete riusciti a sorprendermi facendomi arrivare un bellissimo mazzo di fiori con un braccialetto d’argento stupendo. Siete immensi’’, aveva scritto la vincitrice del Grande Fratello.

Uscita dalla casa nel 2015, Federica Lepanto è stata più forte di tutto e di tutti dimostrando di non essere affatto la ragazza frivola che i compagni d'avventura descrivevano. È riuscita a mantenere fede alla sua promessa e a portare a causa la laurea in infermieristica. Conclusa la sua avventura nella casa di Cinecittà, la Lepanto è tornata immediatamente alla sua vita, rimettendosi subito a studiare per potersi laureare con 98.



















L'ex vincitrice del Grande Fratello ha rilasciato un'intervista a Nuovo tv e ha raccontato la sua nuova vita. In attesa di trovare una nuova opportunità in televisione, ora Federica Lepanto lavora come operatrice sanitaria. Non solo, lex gieffina ha deciso di mettere a disposizione la sua esperienza come volontaria del 118: "Una scelta, – ha spiegato la Lepanto – mi arricchisce professionalmente e umanamente".















Secondo quanto raccontato da Federica, il mondo dello spettacolo non è accantonato, ma continua a studiare recitazione e a fare serate. Una scelta dettata anche dai pochi guadagni del suo attuale lavoro (5 euro l'ora). "Il mondo dello spettacolo? È accantonato solo per ora. – ha raccontato al settimanale – Continuo a fare serate e a studiare recitazione".









“Spero di diventare una presentatrice e credo che questa esperienza mi stia insegnando l’empatia, una dote importante per la condurre una trasmissioni”, ha raccontato. Federica è nata a Salerno, ma è andata via di casa a 19 anni per trasferirsi a Roma perché voleva vivere da sola; con i suoi genitori ha un buon rapporto da quando vivono distanti, perché invece quando era piccola erano spesso in conflitto, visto che era una ragazzina ribelle.

