Puntata ‘scatenata’ la penultima del Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini si avvia verso le battute finali: l’8 aprile sapremo chi è il vincitore di questa quarta edizione e saranno in sei a giocarsi la vittoria. Quattro finalisti sono già acclarati (Sossio Aruta, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Aristide Malnati) e nel prossimo televoto il pubblico a casa, quello decisivo, decreterà i due finalisti tra i tre in nomination (Patrick Ray Pugliese, Andrea Denver e Antonella Elia).

Fuori, a un passo dalla finale, tre concorrenti: Antonio Zequila, Teresanna Pugliese e Licia Nunez che sono stati eliminati al televoto mercoledì 1 aprile 2020. Incredulità generale soprattutto per l’uscita di scena di Licia. Sorprendente per chi ha sempre seguito il reality il verdetto del pubblico nella sfida con Antonella Elia e Paola Di Benedetto perché molti credevano che l’attrice avrebbe potuto vincere. (Continua dopo la foto)



















Antonio Zequila invece ha preso solo l’8% delle preferenze nella sfida con Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Una percentuale scioccante per l’attore che ha addirittura detto a Signorini: “Se il pubblico ha scelto così vuol dire che mi ritiro dalla televisione … farò solo il cinema”. Poi ha lasciato la Casa senza salutare nessuno. Poco prima, però, aveva avuto uno scontro di fuoco con Patrick. Non si è davvero risparmiato nel confronto con il coinquilino pre verdetto. (Continua dopo la foto)















“Patrick è una persona falsa perché dà il buongiorno a tutti e si mostra con la massima allegria – ha detto in diretta Zequila -, ma appena perde le staffe mostra la sua vera natura. Lui ha dato del crotalo ad Antonella Elia, ma in realtà è lui un serpente. È un serpente a sonagli. Cosa ho meglio di Patrick?”. E qui è arrivata la frase pesantissima. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram A casa mia questo si chiama bodyshaming #GFVip Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 1 Apr 2020 alle ore 2:00 PDT



“Sicuramente il corpo. Ho 56 anni e un fisico scolpito, lui ha 42 anni, pesa 100 kg ed è un lardoso. È imbarazzante. […] Sono invidioso della sua panza”, ha detto l’attore. Patrick non è sembrato offeso. L’ha presa a ridere e sottolineato di essere invidioso degli addominali di Zequila e di pesare 96 kg, non 100, mentre Paola Di Benedetto, che ha assistito al confronto dal salotto, ha sbottato come si vede nel filmato condiviso dal sito Bitchyf. Sotto al post numerosi i commenti indignati per le parole infelici di Zequila: “Vergogna”, “Scena squallida, Alfonso Signorini non ha detto nulla”, “Patetico e ridicolo!”.

GF Vip, eliminata a un passo dalla finale. Tutti increduli: “Ho pensato a un pesce d’aprile…”