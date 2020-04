Antonio Zequila è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello Vip; di certo il suo modo di fare di un uomo d’altri tempi, come gli piace definirsi, lo ha portato al centro di numerosi scontri. Il più famoso è di certo quello avvenuto nei giorni passati con Adriana Volpe, con la quale poi ha cercato di ricucire.

Finito in nomination la scorsa puntata. Per Antonio la semifinale del Grande Fratello Vip è stata amarissima. Prima la lite con alcuni concorrenti (in primis Paola Di Bendetto e Patrick Ray Pugliese) poi il verdetto della nomination. Antonio ha da sempre dimostrato di avere un rapporto molto speciale con la madre, e ogni mattina, insieme al suo amico più fidato, Aristide, non perde occasione per dedicargli il buongiorno seguito da un dolce pensiero.



















Per Antonio questo è un momento alquanto delicato poiché la finale è a portata di mano, ma deve prima superare un ostacolo molto grande: il televoto insieme a Patrick. Prima del verdetto Alfonso gli ha fatto un regalo: un video della mamma che lo ha emozionato tantissimo. "C'è una persona che ti fa brillare gli occhi più di altri". Così la voce della madre risuona in tutto il Confessionale e gli occhi di Antonio si bagnano di emozione.















Alfonso vuole parlare anche del padre di Antonio, scomparso un po’ di tempo fa: “Fa onore che un figlio fa il padre del proprio padre”, commenta Alfonso. “Io ho accudito mio padre, ed ho perso anche un amore per lui, ma Marina è una persona intelligente e sa che i genitori sono le nostre radici”. Poi Signorini chiude il televoto prima di collegarsi con la Casa “abbiamo stabilito un nuovo record di ascolti. Hanno votato un milione e mezzo di italiani!”.

Dopo il salvataggio di Paolo Ciavarro, il conduttore apre la busta e legge il verdetto. "Il pubblico ha deciso che il Vip che deve abbandonare immediatamente la Casa del Grande Fratello è Antonio". Per l'attore l'avvenuta termina a un passo dalla finale, è stato il meno votato dal pubblico che ha decretato la sua eliminazione.









L'attore va via senza salutare i compagni, che restano basiti di fronte alla scena. Aristide Malnati lo accompagna alla porta e lo saluta con un abbraccio. Zequila non nasconde la delusione per il verdetto, già più volte aveva sottolineato il desiderio di arrivare alla conclusione di questo percorso e meritare la finale. L'attore ribadisce di essere stato penalizzato da alcune situazioni, il conduttore decide poi di dargli la possibilità di spiegare perché ha deciso di uscire senza salutare nessuno "sono un uomo coerente, di tutte le persone che sono nella Casa porterò nel cuore solo Licia e Aristide" dice risoluto (video).

