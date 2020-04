“Ho deciso”. GF Vip, Antonio Zequila: la scelta forte e inaspettata dopo l’eliminazione. E il web esulta

Il Grande Fratello Vip ha perso uno dei personaggi più illustri di questa edizione: Sir Antonio Zequila, detto “Il mutanda” (per ovvi ed evidenti motivi). Chi segue il reality per passione o per lavoro, sa bene quante perle regalava Zequila ogni giorno. Rarità di trash che oggi mancheranno e delle quali sentiremo forse la mancanza. Ora, a parte gli scherzi, l’eliminazione di Sir Antonio, dettata da percentuali definite da alcuni “bulgare”, rende la vicenda alquanto amara per l’ex rubacuori.

Un’eliminazione che ha bruciato talmente tanto, che Zequila ha abbandonato la casa senza salutare nessuno. Al televoto con Paolo Ciavarro e Patrick Pugliese, Antonio Zequila ha preso solo l’8% delle preferenze. Una percentuale scioccante per l’attore che ha addirittura detto a Signorini: “Se il pubblico ha scelto così vuol dire che mi ritiro dalla televisione … farò solo il cinema”. Il cinema, ha detto. Risate su risate dai telespettatori in diretta sui canali Mediaset e potrete immaginare i commenti suoi social relativi al divo del cinema Antonio Zequila. (Continua a leggere dopo la foto)



















Così eccolo “il mutande” che lascia la casa senza salutare nessuno ma a Signorini confessa: “Alfonso ti ringrazio perchè mi hai tirato fuori dalla depressione. Mi avete guarito dal cancro dell’anima che si chiama depressione”. Un altro duro colpo per Antonio è stato scoprire che la terza finalista del Grande Fratello Vip è Paola Di Benedetto: “Non merita assolutamente la finale”, ha dichiarato. (Continua a leggere dopo la foto)















Non tutti conoscono la storia di Antonio Zequila, che nella Casa ha preferito farsi conoscere soprattutto per la sua fama di grande amatore, elencando le sue conquiste famose. In realtà, prima di raggiungere la notorietà, Zequila ha fatto anche i lavori più umili per aiutare in casa e conquistarsi la sua indipendenza. (Continua a leggere dopo la foto)











Così ha raccontato: “Da ragazzino facevo l’ormeggiatore ad Amalfi, mettevo da parte i soldi per comprare tutto quello che mi serviva per la scuola. Ho fatto anche l’ambulante prima di fare l’attore.” Antonio Zequila, a tal proposito, non ha risparmiato una frecciatina verso alcuni concorrenti: “Qui c’è gente che non ha mai lavorato, ha fatto solo un programma in televisione…”. E invece lui… forza mutanda!

