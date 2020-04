Una bellissima notizia coinvolge il programma ‘Uomini e Donne’. L’ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi, Eleonora Fortini, è infatti diventata mamma. La donna fu protagonista nel 2017-2018 in televisione quando corteggiò il tronista Mariano Catanzaro. Il parto è avvenuto nella giornata di ieri, martedì 31 marzo. A nascere è stato un bel maschietto, come annunciato da lei stessa sul suo profilo ufficiale del popolare social network Instagram. Ed ha rivelato anche il nome.

Il nome scelto per il bebè nato in piena emergenza coronavirus è quello di Daniel. Eleonora si è immortalata con lui sul social. Il papà si chiama invece Lorenzo. Ecco quali sono state le sue parole: “In un momento così complicato, tu dimostri quanto la vita sia meravigliosa. Vi presento Daniel, il nostro piccolo raggio di sole. Benvenuto amore”. Nell’istantanea il piccolo è ben rivestito dalle coperte mediche e si è trattata di una meravigliosa notizia in un periodo contraddistinto da negatività. (Continua dopo la foto)



















Prima di prendere parte alla trasmissione televisiva in onda su Canale 5, la neo mamma, classe 1996, si fece comunque conoscere dal pubblico in uno dei tutorial di ‘Detto Fatto’. A ‘Uomini e Donne’ perse la ‘battaglia’ con Valentina Pivati per legarsi sentimentalmente con Mariano. Andiamo a vedere inoltre cosa fa nella vita colui che le ha fatto perdere la testa e che l’ha resa felicissima, facendole dare alla luce il primogenito. Ecco chi è quindi Lorenzo Fiorini. (Continua dopo la foto)























Fiorini è la punta centrale del Terracina, mentre in passato è stato nelle fila del Livorno Under 19, Trastevere, Civitavecchia, Pro Roma, SS Tivoli, Vis Sezze. E tra di loro è poi esploso un grandissimo amore, culminato nella nascita di Daniel. Tornando allo scatto di lei col figlio, oltre 1.600 sono stati i mi piace conquistati dalla donna, che ha potuto anche leggere con estremo piacere i numerosi commenti lasciati sotto il suo post dai suoi tantissimi ammiratori. (Continua dopo la foto)

Questi dunque i messaggi principali degli utenti: “Tanti auguri a voi e benvenuto Daniel”, “Lui è meraviglioso”, “Che meraviglia, auguri di vero cuore”, “Che spettacolo”, “Congratulazioni”. Ancora: “Uno splendore, la vita ci insegna che si va sempre avanti”, “Una meravigliosa creatura”, “Augurissimi, sono già passati i 9 mesi…”. Momento magico quindi per Eleonora e Lorenzo, che ricorderanno per tutta la vita il 31 marzo 2020.

