Incredibili ed inaspettate dichiarazioni della modella originaria del Brasile, Fernanda Lessa, ex protagonista del ‘Grande Fratello Vip’. La donna infatti ha parlato al settimanale ‘Chi’ dopo l’esperienza avuta nella Casa più spiata d’Italia e ha rivelato un aneddoto decisamente pazzesco. Ricordiamo che Fernanda è stata eliminata la settimana scorsa a causa del televoto. A sconfiggerla sono state le ormai ex coinquiline Antonella Elia e Licia Nunez, che stanno continuando l’avventura.

La Lessa ha infatti confessato che nelle sue zone è utilizzato ancora oggi il malocchio e lei ci crede fortemente: “Credo nella magia nera”, ha detto. Ed ha poi aggiunto che non lo fa proprio per questo, perché ha paura che le possa succedere qualcosa: “Non faccio il malocchio contro le persone anche perché temo che poi si rivolti contro”. La modella ritiene anche di avere una protezione speciale, ovvero quella di San Giorgio. Ma non sono finite qui le sue affermazioni. (Continua dopo la foto)



















Fernanda ha precisato di non essere stata compresa all’interno del reality show, infatti si erano scagliati contro di lei. Era infatti stata accusata di praticare dei riti contro la Elia nella speranza di causarle problemi. Ma la donna ha dichiarato di non essere in grado di covare odio nei confronti delle altre persone: “Le energie vanno incanalate nell’amore”. L’ex gieffina ha proseguito la sua intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, soffermandosi su altri concorrenti. (Continua dopo la foto)























La Lessa ha continuato dicendo di non sentire assolutamente la mancanza di gente come Sossio Aruta, Andrea Denver, Aristide Malnati e Paola Di Benedetto. Gli ultimi tre sono considerati dei veri e propri “abili giocatori”. Su Sossio ha detto: “Si è rasato in cucina. Vi sembra normale?”. Colei che invece è considerata una brava persona e che dunque le manca è Valeria Marini. Ma successivamente, nelle sue dichiarazioni, la modella brasiliana è ritornata sull’argomento Antonella ed ha spiegato le ragioni dei suoi litigi. (Continua dopo la foto)

“Ha un carattere simile a quello di mia madre. Siamo diverse. Non conosciamo la via di mezzo: o migliori amiche o nemiche fino alla morte”, ha sottolineato Fernanda Lessa. Che ha poi fatto un accenno anche alla situazione legata all’emergenza coronavirus: “Mi hanno dato guanti e mascherina e ho capito in quel momento che il mondo era cambiato”.

