Valeria Marini, la frecciatina è al veleno. Ed è indirizzata proprio a ‘lui’

Lei è stata indubbiamente una delle grandi protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. Parliamo di Valeria Marini, che ha fatto restare incollati davanti al piccolo schermo i telespettatori italiani in virtù delle sue litigate con Antonella Elia. Con quest’ultima non c’è stato assolutamente feeling, infatti non sono proprio riusciti ad avere un buon rapporto. E la showgirl, in un’intervista rilasciata a ‘Novella 2000’, ha confessato che nella Casa più spiata d’Italia non ci sono stati solo bei ricordi.

Infatti, ha commentato così: "Ho dei ricordi belli, ma se ripenso a quello che ho subìto mi sento ancora ferita. Posso dire che la reclusione nella casa almeno mi ha salvato da un possibile contagio, quello era un reale isolamento". Inoltre ha detto che una volta uscita dal 'GF Vip' ha saputo di ciò che era accaduto al conduttore televisivo Piero Chiambretti ed è scoppiata in lacrime. Il pianto è infatti stato inevitabile, vista la situazione trovata all'esterno.



















Poi ha anche aggiunto: "Mi sono sentita perseguitata. Non mi interessa rispondere a chi ha usato il mio nome per farsi pubblicità". Secondo quanto si può intuire, la Marini avrebbe fatto riferimento implicitamente all'ex valletto di Rita Dalla Chiesa, ovvero Marco Senise. A 'Live- Non è la D'Urso' aveva infatti dichiarato che era stato legato sentimentalmente con Antonella Elia e che a un evento di Valeria, lei ci avrebbe provato con lui. Cosa per la donna non veritiera.























In finale si sono qualificati Aristide Malnati e Sossio Aruta ed Antonella Elia è ancora lì dentro a provare ad ottenere il successo. Ma la showgirl ha dichiarato senza troppi giri di parole di fare affidamento agli italiani affinché possano prendere una decisione giusta. Infatti, lei ha dichiarato: "Il pubblico non è stupido e questo mi consola". Quindi presumibilmente si aspetta che i telespettatori da casa evitino di votare in favore dell'ex protagonista di 'Non è la Rai'.

Questo invece quanto detto alla D’Urso sul test per il coronavirus non effettuato: “Io ho fatto un tampone faringeo, soffro con la gola, ho fatto tutte le analisi. Per me che non sono esperta pensavo fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto questo tampone ma non era quello del Covid-19”. Ma la giornalista aveva comunque insistito dicendo: “Hai dato l’esito del tampone alla produzione dello show?”. Resta quindi un po’ di mistero.

