“Non dirlo a nessuno!”. Amici, la proposta di Maria De Filippi a Javier

Venerdì 27 marzo è andata in onda la semifinale di Amici di Maria De Filippi, che durante l’emergenza sanitaria legata al coronavirus è una delle poche trasmissioni di intrattenimento che continua ad andare in onda sulle reti Mediaset. La finale di Amici 19 è in programma il 3 aprile e sarà sicuramente una “puntatona” perché vedremo una super-sfida che alla fine decreterà il vincitore dell’edizione 2020.

Sono quattro gli allievi che se la giocheranno e che si stanno preparando all’appuntamento: Giulia, Gaia, Nicolai e Javier, che in questi mesi ha intrecciato una relazione con un’altra allieva della scuola, Talisa. Lunedì 30 marzo il finalista ha raccontato di lei agli altri compagni di classe e ha rivelato che la giovane si trasferirà a Roma per stare da lui. (Continua a leggere dopo la foto)



















“Ora ti dico, a Talisa le fanno una carta di lavoro, cosi può venire qui, può venire a Roma e rimanere qui con me”. Una bellissima notizia per il ballerino che in queste ore ha avuto anche la possibilità di parlare con Maria De Filippi.

In questa edizione i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con la padrona di casa e oggi è toccato proprio a Javier. Durante l’incontro la Maria ha deciso di fare una proposta al ballerino. (Continua a leggere dopo la foto)















“Visto che tu sai cucinare potremmo riuscire a fare una cucina per voi? Così una sera cucini tu per tutti? La facciamo?” spiega la conduttrice al ballerino che, divertito dall’idea, non vede l’ora di mettersi ai fornelli per fare una sorpresa ai suoi amici. “Che cosa vuoi cucinare? Così ti faccio prendere tutti gli ingredienti. Ti faccio portare il cappello da cuoco e facciamo da mangiare per tutti. Facciamo una sorpresa”, chiede Maria. “Faccio scrivere sopra il cappello Chef Javi”, spiega ancora divertita la conduttrice. (Continua a leggere dopo la foto)









“Non dirlo a nessuno dei tuoi compagni. Mi raccomando”, chiede Maria a Javier, in modo da fare una sorpresa agli altri finalisti. “Vorrei fare la pasta al pesto” ha chiesto il ballerino, prima di ricevere un’altra proposta dalla conduttrice: “Vuoi fare la pasta al pesto, va bene. Poi possiamo preparare la brace e fare sopra la carne alla griglia, tipo barbecue”. “Organizziamo tutto!”, ha detto entusiasta Javier.

