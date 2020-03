Il Grande Fratello Vip si trasforma in un salone di bellezza. È Patrick Ray Pugliese a coinvolgere nel pomeriggio Antonella Elia in un’importante operazione: un nuovo look grazie a un taglio i capelli. Dopo quasi tre mesi di reclusione, il gieffino vip è diventato insofferente a causa dei capelli troppo lunghi e con la complicità di qualche altro inquilino chiede alla showgirl di aiutarlo.

Antonella Elia, inizialmente timorosa, accetta la 'sfida' e con forbici alla mano, confessando che per lei è la prima volta, si cimenta nel taglio. Raggiunta la zona beauty Patrick inizia dal lavaggio mentre Antonella recupera tutto il necessario. "Come li vorresti?" domanda la showgirl prima di iniziare le operazioni nella nuova e inedita veste di parrucchiera. Patrick deciso risponde "un taglio dritto, due centimetri" spiega.



















"Taglio?" domanda incerta Antonella prima di procedere. "Qualsiasi cosa venga fuori sarà un successo" risponde ottimista il coinquilino. Antonella Elia inizia a prendere sicurezza e dopo aver bagnato i capelli a Patrick inizia a legare la parte sopra con un elastico per dedicarsi alla sfumatura. La showgirl procede sempre più spedita. In 'soccorso' arriva anche Antonio Zequila, che dà qualche consiglio sul 'nuovo' look di Patrick. "Da sotto in su?", chiede la Elia mentre Zequila le mostra come fare la sfumatura.















Poi procede spedita, prima di ammirare soddisfatta il risultato finale. Per essere la prima volta, la showgirl è molto felice. "Mi sono divertita" ha detto a Patrick, che guarda il risultato allo specchio e commentando positivamente il lavoro della coinquilina la ringrazia. Il taglio di Antonella riceve l'apprezzamento anche degli altri compagni "non li ha tagliati male!" dice Paolo Ciavarro all'ex gieffino.









Teresanna invece non manca di far notare a Patrick il suo risentimento per aver preferito Antonella a lei, con una serie di battute lo rimprovera in maniera scherzosa. L’ex volto di Uomini e Donne, oggi influencer, si aspettava infatti che la scelta ricadesse su di lei ma Patrick minimizza invitandola ad ammirare il suo nuovo taglio.

