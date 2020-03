Storie Italiane, chiusura anticipata. Un altro volto amato prende il posto di Eleonora Daniele

C’è la seria possibilità che nel prossimo futuro ci siano importanti cambiamenti nel palinsesto della Rai. A rivelare una variazione è ‘Affari Italiani’ e ad essere coinvolta è la conduttrice Eleonora Daniele con il programma ‘Storie Italiane’. Ormai i vertici sono già proiettati alla stagione televisiva estiva e stanno dunque lavorando alacremente per fare le scelte più idonee. In particolare, la volontà della Rai sarebbe quella di optare per un cambio importante, riguardante Marco Liorni.

La sua trasmissione 'Italia Sì' passerebbe dunque al mattino e sostituirebbe il programma della Daniele. Tutto questo, stando sempre alle indiscrezioni, dovrebbe avvenire entro la fine del mese di aprile. E sono stati spiegati anche i motivi di questa ipotesi. Eleonora è infatti ormai prossima ad avviarsi al parto e dunque nelle ultime settimane di gravidanza le sarà data l'opportunità di godersi al massimo quei giorni decisamente importanti per tutte le donne.



















Quindi, secondo quanto riferisce 'Affari Italiani', 'Storie Italiane' si stopperà a fine aprile per far preparare al meglio la donna alla nascita della piccola Carlotta. In passato la Daniele aveva confermato comunque di essere pronta a presentare il programma fino al 29 maggio, ma vista anche la situazione d'emergenza legata al coronavirus, la Rai avrebbe deciso di anticipare la chiusura per offrire maggiore spazio alla trasmissione televisiva di informazione di Liorni.























A partire dai primi giorni del mese di maggio i telespettatori italiani vedranno molto probabilmente 'Italia Sì' dal lunedì al venerdì e durante la mattinata. Addio dunque al sabato pomeriggio. Ci sarebbe curiosità nella Rai per capire se questo cambiamento produrrà gli effetti sperati. Occorrerà valutare attentamente i dati inerenti l'audience per cercare di capire con esattezza se proseguire su questa strada intrapresa o se apportare ulteriori modifiche.

Queste erano state le parole di Eleonora dopo che era arrivata la conferma del 29 maggio come ultima puntata: “Mi scrivono in tanti, si preoccupano per le mie condizioni di salute ma li rassicuro, è provato che in caso di virus non c’è trasmissione verticale da mamma a figlio. E poi la Rai ha approntato tutte le misure di sicurezza necessarie. Come giornalista avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico”.

