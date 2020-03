“Ha rovinato tutto”. Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. L’ex tronista spiattella tutto ed è vera furia

La voce si era rincorsa su tutti i canali social. Per i gli appassionati di Uomini e Donne, una vera e propria benedizione. A spegnere però gli entusiasmi, ci ha pensato il diretto interessato: Oscar Branzani. L’ex tornista di Uomini e Donne ha infatti smentito la sua storia con Eleonora Rocchini.

Alcuni indizi sembravano effettivamente provare un ritorno di fiamma, eppure la situazione non è come in molti speravano. Dopo quanto accaduto qualche mese fa, sembra che non ci possa essere un punto d’incontro tra Oscar ed Eleonora. Ma come smentisce il gossip il Branzani? Il tutto accade sotto un nuovo post condiviso dallo stilista nel suo account Instagram. Scendendo nel dettaglio, l’ex tronista annuncia la nuova collezione di Sontèn, il suo brand. Quando erano una coppia, Eleonora curava lo styling dei vari modelli e pare che anche in questi ci abbia messo le sue mani. Continua dopo la foto



















Nel post di lancio della collezione, Oscar però non menziona la Rocchini. Una fan sottolinea la cosa e, ovviamente, il Branzani non può non rispondere. “Quante cose non sapete ma vi permettete anche di parlare e giudicare. Ma voi vi rendete conto o no che vi basate su parole dette per costruire una storia aziendale e familiare, si proprio così perché volevo dare importanza a ciò che ritenevo famiglia.” Continua dopo la foto















Oscar Branzani parla chiaramente al passato: “Se una persona ha collaborato alla creazione di una parte è perché io gliene ho dato la possibilità, perché io credevo in questa persona, così è stato e sarà per tutti i miei collaboratori momentanei e futuri”. Ed ecco che arriva la dichiarazione che smonta le speranze dei fan: “Dopo che ‘coscientemente’ ha distrutto tutto, devo anche ringraziare pubblicamente per ciò che ha fatto?“ Continua dopo la foto











La risposta di Oscar non può non smentire il ritorno di fiamma con la Rocchini. “Si ringrazia o si dice bravo a suo tempo, in privato. A voi, un piccolo gruppo che piace solo parlare di trash, non devo proprio nulla. Un caro saluto”, conclude così il suo lungo sfogo su Instagram Oscar Branzani, che sembra aver messo un punto definitivo alla sua storia con Eleonora!

