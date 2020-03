Rebecca del GF 14 perde 15 chili. La foto della trasformazione ‘choc’: “Prima e dopo, il soli 3 mesi”

Rebecca De Pasquale è stata una delle concorrenti più amate della quattordicesima edizione del Grande Fratello. La gieffina dal primo momento ha attirato l’attenzione per la sua storia particolare: “Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca”, così si era presentata e da quel momento grazie al suo carattere solare è entrata nei cuori di molti telespettatori.

La sua è una storia molto travagliata, nata 40 anni fa a Eboli, paese in provincia di Salerno, oggi vive a Prato dove svolge le professioni di colf e dog sitter. Dopo aver vissuto sei anni all'interno di un monastero per diventare sacerdote, Don Mauro, ha deciso di cambiare sesso ed è diventata famosa per la sua partecipazione alla quattordicesima edizione del Grande Fratello.



















Dopo l'esperienza in televisione, Rebecca ha iniziato a frequentare i salotti di Barbara D'Urso (Domenica Live, Live non è la D'Urso e Pomeriggio Cinque) come opinionista e nel gennaio del 2020 ha deciso di affidarsi al dottor Lemme per perdere peso. La dieta, inventata dal farmacista Alberico Lemme, è diventata famosa anche come "dieta degli spaghetti a colazione", perché consiglia il consumo dei carboidrati solo nella primissima parte della giornata. Vietati il sale, perché aumenta i rischi di ipertensione, e lo zucchero, perché stimola l'insulina, ormone che aumenta il grasso corporeo.















No anche l'associazione di carboidrati e proteine. Rebecca, che è sempre stata una buona forchetta, ha deciso di affidarsi alla particolare dieta Lemme, che non prevede neanche il calcolo delle calorie dei cibi e, soprattutto, nessuna limitazione nelle quantità. Ospite agli inizi di gennaio a Pomeriggio 5, l'ex gieffina aveva raccontato di volersi fare aiutare da Lemme per perdere peso e oggi ha mostrato i risultati.









Nel suo account Instagram, Rebecca ha pubblicato una foto in cui appare raggiante con ben 15 chili in meno. “Sempre e solo amore, prima e dopo in rosso 17 gennaio 2020 e in blu 30 marzo 2020 meo 14 chili e 7, seguendo il percorso culinario del dottor Lemme. Grazie e ciao biscottini”.

