Il Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e c’è una sola certezza: la vera protagonista di questa ultima edizione è Antonella Elia, nel bene e nel male. Nelle ultime ore Antonella ha confidato a Paola Di Benedetto di aver fatto un sogno molto strano, un sogno al quale ha tentato di dare un’interpretazione… “Cercavo di nascondermi, ma mi guardavano con ribrezzo tutti, poi mi ricordo di essere arrivata in un punto con dei vetri rotti dove c’era il mio cane ed ero spaventata che si facesse male quindi

lo tenevo stretto a me su una poltrona che si muoveva" ha detto Antonella Elia a Paola Di Benedetto. Non è la prima volta che Antonella Elia sogna il suo cane, stavolta, però, ha dato una diversa interpretazione alla questione dicendo qualcosa di sé che nessuno si aspettava. "Il nero che mi copre forse è perché mi vergogno di me stessa" ha aggiunto Antonella Elia. Si rende conto che forse qualche volta ha avuto un atteggiamento sbagliato? Forse.



















Nel frattempo nella casa continuano a logorarsi i rapporti. Attualmente due persone si sono coalizzate perché avevano avvertito qualcosa di strano intorno a loro. Si tratta di Teresanna Pugliese e Licia Nunez: ormai le due ragazze non fanno più parte del gruppo e mangiano anche cose diverse dagli altri. La Pugliese è stanca del comportamento di Sossio Aruta e anche di quello della Elia e ha confessato a Licia: "Qua si prende il sole, si urla e basta. Ti voglio chiedere una cosa, rispondimi sinceramente, credi che quello che pensiamo io e te non lo pensano anche altri?… Quello che pensa Antonio, che non trova giusto che sia in finale, non lo pensa solo lui, ma almeno lo dice, per questo vedo molta ipocrisia qua dentro".















Ovviamente in questo momento tutti pensano alla finale e stanno lottando con le unghie e con i denti pur di arrivarci. Chi merita davvero di stare in finale? Secondo Antonio Zequila, Paola Di Benedetto non la merita. Nelle ultime ore Zequila si è detto pentito di non aver nominato lei al posto di Sara Soldati: "Avrei dovuto nominare lei, lei non si è mai esposta. Non ha le qualità per esporsi; è una persona neutra, o c'è o non c'è in questa Casa, è lo stesso. Non ho nessun ricordo di lei, tranne qualche doccia. Dopo la fine del gioco, nessuno si ricorderà di lei".









Ma Paola Di Benedetto non è sola: dalla sua parte ci sono sia Antonella che Sossio. Con Antonella Elia Zequila ha cercato di fare pace. “Antonio mi ha abbracciata. Mi ha fatto tenerezza ma continuo a non parlargli. Non è cambiato niente”, ha ammesso l’Elia. Ma l’impressione che ora Antonio Zequila stia cercando di mettersi in mostra l’ha avuta anche Sossio Aruta. Insomma, la situazione è tesa. E parecchio.

