Clizia Incorvaia dopo il GF Vip rivela cosa è successo con Paolo Ciavarro nella Casa

Clizia Incorvaia ha preso una bella cotta nella Casa del Grande Fratello Vip. La modella e influencer, ex moglie di Francesco Sarcina, è fuori dal reality da settimane ma nella Casa ha lasciato un pezzo di cuore. Si è innamorata sul serio di Paolo Ciavarro e, a quanto pare, anche lui ha trovato quella che, parole sue, potrebbe essere la donna della sua vita.

Clizia ha confermato i suoi forti sentimenti sbocciati al GF Vip per il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro in un'intervista rilasciata a Novella 2000. "Sì, sono innamorata. Vedo anche lui innamorato", ha raccontato al settimanale. In attesa che lui esca dal reality di Canale 5 (questa settimana è in nomination e la finale è stata anticipata all'8 aprile, ndr), la Incovaia ha detto anche di essere in contatto con la "suocera", l'attrice Eleonora Giorgi.



















La mamma di Paolo Ciavarro sin da subito ha manifestato molta stima per lei che, da quando la sua esperienza al GF Vip si è conclusa (è stata squalificata per le forti frasi rivolte ad Andrea Denver), la sente spesso. "Con Eleonora mi sento spesso, è una persona splendida, ci troviamo benissimo – ha rivelato ancora Clizia a Novella 2000 – Volevamo persino incontrarci prima che Paolo finisse il reality. Poi ci siamo dette: 'non esageriamo'. Devo prima costruire un rapporto con lui, poi arrivano i genitori".















È invece ancora prematuro per far incontrare Paolo a sua figlia Nina: "Con il padre ci siamo promessi che a Nina presenteremo solo il partner "definitivo". Ora non so, ma spero di poterle presentare Paolo…", ha spiegato la Incorvaia. Che nell'intervista rilasciata al magazine racconta anche che nella Casa ci sono stati solo ed esclusivamente baci con Ciavarro junior. Nessun "incontro intimo" lontano dalle telecamere.











“Non vedo l’ora di riabbracciarlo – ha confidato Clizia a Novella 2000 -, di viverlo, ma andiamo con calma. Ci siamo conosciuti dentro la casa, ci siamo dati solo baci, non siamo neanche stati una volta insieme, è un tipo d’amore che oggi neanche i ventenni vivono. La prima cosa, appena Paolo uscirà, sarà un rapporto di coppia normale, senza essere spiati dalle telecamere. Ci vivremo in tutti i sensi, sia fisico, sia psicologico. Poi certo che spero che sia per sempre, ma vediamo, l’esperienza mi ha insegnato che per vivere pienamente un sentimento servono consapevolezza e correttezza. Per essere consapevoli e corretti bisogna conoscersi”.

