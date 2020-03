Chi è Susanna Di Pietra, l’interprete Lis scelta dalla Protezione Civile. La sua storia

Da circa 3 settimane a questa parte ogni giorno, alle ore 18, gli italiani seguono la conferenza stampa in diretta dalla sala della Protezione Civile sugli aggiornamenti del coronavirus in Italia. A quell’ora il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, tornato da poco operativo dopo un paio di giorni di stop perché influenzato, comunica il numero aggiornato delle vittime, quello dei ricoverati con sintomi, in terapia intensiva e in isolamento domiciliare, dei guariti e il totale dei positivi.

Accanto a lui c'è sempre l'interprete che si occupa di informare i non udenti, traducendo quei dati in Lis (Lingua italiana dei segni). Si chiama Susanna Di Pietra l'interprete Lis scelta dalla Protezione Civile. Ha 33 anni e si è raccontata in un'intervista rilasciata al quotidiano La Stampa dove ha spiegato che "il carico emotivo è enorme, ma cerco di far passare un messaggio di normalità. Il tono neutrale è anche lo stile degli interpreti. E i sordi hanno bisogno di sapere senza panico".



















Susanna Di Pietra da 12 anni lavora come Assistente alla Comunicazione e oltre a essere interprete Lis, studia Scienze della Formazione Primaria. Il 16 ottobre del 2014 ha fondato la CODA (Children of Deaf Adults), di cui è anche vicepresidente: un'associazione che si occupa delle famiglie composte da genitori non udenti e figli udenti con incontri, campi estivi e riunioni.















Anche i genitori della Di Pietra, che abbiamo visto anche nella diretta Facebook del premier Giuseppe Conte, sono non udenti. "I miei genitori sono sordi, la lingua dei segni è stato il mio idioma materno, la mia prima forma di comunicazione – ha spiegato la 33enne a La Stampa – Mia mamma poi ha insistito perché mi specializzassi, ho studiato da interprete e da oltre dieci anni lavoro anche come mediatore nelle scuole".











Susanna Di Pietra è sposata ma non ha figli, ha fatto sapere al quotidiano. Ha detto anche che le fa piacere essere definita una presenza “rassicurante” dagli spettatori. Che hanno anche notato il suo abbigliamento durante la conferenza stampa e a questo proposito ha raccontato che preferisce vestirsi di nero o comunque con colori scuri perché così “i gesti e le espressioni facciali” risultano più evidenti e di facile comprensione. “Mi piace sistemarmi, lo faccio sempre, stavolta forse ancora di più, è una forma di rispetto nei confronti di chi mi segue”, ha spiegato.

