“Fesserie!”. Barbara D’Urso, l’ospite perde la pazienza e sbotta: tutto in diretta, a Live. E ha tutte le ragioni…

Di recente, un ospite d’eccezione è intervenuto nel salotto di Live – Non è la d’Urso. Si tratta di Alberto Zangrillo, primario del reparto di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Il collegamento è stato caratterizzato da ton molto accesi da parte del dottore e per ovvie ragioni. Infatti l’esperto è apparso decisamente infastidito, ma per un giusta causa. I riflettori cadono nuovamente su Barbara. Dopo aver pregato in diretta con il Capitano e dopo aver dichiarato di “non aver fatto il tampone” in quanto asintomatica e per non togliere spazio a chi ne ha più bisogno, la conduttrice ha deciso di dare spazio a un esperto che potesse apportare maggiore chiarezza su alcuni aspetti dell’emergenza coronavirus che spesso non vengono trattati.

L'intervento del primario dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale del San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, è stato mirato a fare chiarezza sulle voci che riguarderebbero alcuni medici costretti a scegliere i pazienti da curare: "Siamo passati dall'essere un paese di allenatori di calcio a un paese di esperti di virologia. Noi medici e infermieri di terapia intensiva chiediamo di essere lasciati in pace. Stiamo facendo un lavoro molto serio e difficile di cui siamo molto orgogliosi, ma ci dà fastidio la banalizzazione e l'estremizzazione del fenomeno, dobbiamo relativizzare la realtà".



















Il primario Zangrillo ha aggiunto: "Quello che ha fatto un grande ospedale come il mio è stato quello di riorganizzare passo passo la terapia intensiva, passando da quattro letti riservati ai pazienti Covid-19 a 60. Facciamo chiarezza: non ci mancano i respiratori e non prendiamo decisioni per salvare un paziente o un lato. Alla fine dell'emergenza faremo un bilancio, confronteremo la nostra risposta con quella degli altri paesi e vedrete di cosa siamo stati capaci". Nelle ultime settimane, poi, voci di corridoio si sarebbero diffuse su un aspetto che il dottore ha voluto chiarire.















"Questa malattia nelle sue forme più gravi si manifesta con una polmonite che non abbiamo mai visto e conosciuto prima. Tutti coloro che banalizzano dicendo quanti giorni serve per guarire sta dicendo una grandissima fesseria. Si crea molto disagio a chi ha tanti cari che sono in terapia intensiva. Io sono felice che siano venuti i medici albanesi ad aiutarci ma noi siamo l'Italia, non abbiamo il problema dei respiratori da sdoppiare e non abbiamo mai dovuto scegliere se curare l'ammalato A piuttosto che l'ammalato B. Se qualcuno l'ha fatto ha sbagliato, siamo infastiditi da tutte le fesserie che si dicono!".









Non poteva mancare, dunque, la giusta nota conclusiva da parte del dottore: “È importante restare a casa, ma non bisogna pensare che bisogna mettere malati italiani sugli aerei cargo per portare la gente a curarsi all’estero”. Ciò che ha chiesto il dottore è chiaro: “Chiediamo di essere lasciati in pace. Stiamo facendo un lavoro molto serio, molto difficile, ma ci dà fastidio la banalizzazione e l’estremizzazione del fenomeno, dobbiamo relativizzare la realtà”. Il dottore ha sottolineato un lavoro svolto nella piena collaborazione e unione e ha chiesto, di fatto, di non banalizzare l’operato di tutti coloro che ogni giorno scendono in campo ogni giorno.

