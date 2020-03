Beccati! GF Vip, è successo nella notte tra Paola Di Benedetto e Sossio. “Ti chiama tesoro…”

Manca poco all’epilogo dell’edizione numero 4 del GF Vip, ormai gli schieramenti all’interno della casa sono stabiliti tanto che, ormai, più che di bilanci è tempo di strategie. Tra i concorrenti favoriti per la vittoria finale c’è la modella Paola Di Benedetto, l’ex madre natura che non ha mai mostrato comportamenti sopra le righe.

Nella notte scorsa, si sono fatti rumorosi i sussurri di Paola Di Benedetto, Antonella Elia e Sossio Aruta su Licia Nunez, una delle inquiline più discusse della Casa. Il pubblico è diviso sull'attrice pugliese: c'è chi la reputa una stratega e chi invece una donna forte e genuina. I suoi compagni di viaggio sopra citati sembrano propendere più per la prima opzione.



















Nelle ultime settimane tra Licia e Antonella Elia la tensione è più volte salita alle stelle. Con la Di Benedetto, invece, non ci sono state particolari sfuriate, ma le due donne (Licia e l'influencer) non si sono mai piaciute troppo. Ed è proprio Paola nella notte a innescare i sussurri sulla Nunez: "Un'altra che vuole arrivare in finale a tutti i costi è Licia. È come Antonio Zequila. È agguerrita".















Nel dibattito subentra Sossio e piovono altri spifferi amari: "In due mesi Licia ha avuto solo due momenti: uno con la fidanzata e l'altro con la ex. Poi niente, nessun segno". Antonella Elia rincara la dose: "Io le ho dato visibilità, litigando". Paola ribatte: "Non ho mai legato con lei". "Eppure ti chiama 'tesoro'. Ma come fa ad essere così?", si chiede retoricamente la Elia.











Altro personaggio finito nel mirino degli spifferi della Casa più spiata d’Italia è stato Antonio Zequila. Gli inquilini, dopo la nomination ricevuta dall’attore, si sono accorti che misteriosamente (non troppo verrebbe da dire) si è attivato nella Casa, cercando di dare supporto come non mai anche nelle faccende domestiche. Altro cambiamento notato dai concorrenti è l’abbondante uso del confessionale fatto da ‘Boom boom’ in questi giorni. In un attimo sono corse le chiacchiere: “Sta facendo di tutto per cercare di salvarsi al televoto…“. La finale si avvicina, tutti vogliono arrivarci. E le lingue lunghe, ora, sono ancora più lunghe rispetto a prima; è il GF Vip.

