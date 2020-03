“La verità sul tampone”. Live, Barbara D’Urso lo confessa in diretta tv. Aveva ospitato in studio una persona a rischio

L’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, è stata naturalmente monopolizzata dall’emergenza coronavirus in Italia. È qui che Barbarona nazionale ha voluto fare chiarezza in merito alle ultime dichiarazione di Serena Grandi. Avendo avuto contatti con l’attrice, Barbara sarebbe potenzialmente a rischio. Il motivo? Se ricordate infatti, a poche ore dalla notizia della positività al Covid-19 di Piero Chiambretti, l’attrice Serena Grandi ha rilasciato delle dichiarazioni all’Adnkronos in merito ai suoi ultimi contatti con il conduttore. Ospite a Cr4, Serena ha affermato di essersi abbracciati e baciati: da qui la decisione di mettersi in quarantena.

Purtroppo però, l'attrice ha anche affermato di essere stata ospite da Barbara d'Urso: "Dopo Chiambretti sono stata ospite per due volte anche da lei. Speriamo che finisca tutto per il meglio". Da qui è sorta la preoccupazione per la conduttrice e di conseguenza per le sue trasmissioni. Nelle ultime ore, Barbara ha svelato a Live di aver scelto di non sottoporsi al tampone: "Non ho fatto il test", ha confidato la conduttrice. La D'Urso ha poi spiegato di non aver fatto richiesta del tampone perché sarebbe asintomatica e per non togliere spazio a chi ne ha più bisogno.



















Poco dopo, Valeria Marini, ospite del programma, ha ammesso anche lei di non essersi sottoposta al test per il Covid-19. "Io ho fatto un tampone faringeo, soffro con la gola, ho fatto tutte le analisi. Per me che non sono esperta pensavo fosse il tampone del Coronavirus. Avevo degli abbassamenti di voce e il medico mi ha fatto questo tampone ma non era quello del Covid-19".















Tutto è nato qualche settimana fa, quando la Marini si trovava ancora all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Valeria ha accusato stanchezza e tosse: è quindi subito scattato il sospetto da parte dei concorrenti del reality di Canale 5. In particolare, Fabio Testi le ha chiesto delucidazioni: la romana, in effetti, prima di fare il suo ingresso in Casa, è stata a Milano, in Lombardia, dove si registra il numero più alto di contagi in Italia da Coronavirus.











In tale occasione, Valeria ha dichiarato di aver fatto il tampone. Ciò ha scatenato la polemica: nello specifico, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato tramite la testata di Tpi che Valeria avrebbe avuto una conversazione con un noto giornalista e che avrebbe smentito di aver fatto il test. “Hai dato l’esito del tampone alla produzione dello show?”, ha chiosato la giornalista.

