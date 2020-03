“Da ieri sei lassù”. Il dolore di Stash, l’annuncio sui social: sarai sempre nel mio cuore

Nel suo cuore ci sarà per sempre. Stash, il cantante dei The Kolors, ha lasciato un messaggio strappacuore sui social in ricordo di una fan venuta a mancare ieri. Una ragazza entrata subito nel suo cuore e oggi ha voluto ricordarla con delle parole nate dalla sua profonda commozione.

Non avrebbe mai voluto conoscere una notizia di questo tipo in un periodo già così delicato, come ha spiegato sul suo profilo Instagram. Si è subito mobilitato per far sentire tutta la sua vicinanza alla famiglia della ragazza, chiedendo ai suoi fan se sapessero come contattare i genitori. I The Kolors sono vicini alla fan scomparsa e Stash ha scritto questo su Instagram: “Da ieri sei lassù… Ciao Antonella! Grazie per tutto quello che eri, che sei e che sarai!”. Continua dopo la foto



















Il messaggio è continuato nelle sue storie: “Ho appena saputo che una delle nostre fan più accanite è venuta a mancare, Antonella… Sono vicino alla famiglia, che in questo momento così difficile deve provare un dolore così forte […]. È impossibile farvi capire la tristezza che sto provando in questo momento. Aveva anche tatuato il mio nome”. Continua dopo la foto















Stash dei The Kolors è riuscito a raggiungere telefonicamente la famiglia della giovane e ha pubblicato su Instagram la foto della sua fan, tra quelle che lo amavano di più e che ha seguito diversi suoi concerti in giro per l’Italia. Oggi Emma Marrone ha invece voluto scrivere un messaggio a Maria De Filippi a dir poco commovente: dieci anni dalla sua vittoria ad Amici, dieci anni durante i quali la conduttrice ha sempre creduto in lei. Continua dopo la foto











Antonio Stash Fiordispino nasce il 7 luglio del 1989 a Caserta, in Campania, dove trascorre la propria infanzia e parte dell’adolescenza. Appassionato di musica, decide di diventare cantante, e a tal proposito si trasferisce a Milano, dove studia inizialmente Pittura all’Accademia di Brera, poi Nuove Tecnologie. In seguito va a vivere a Londra. Nell’aprile del 2017 i The Kolors pubblicano il singolo “What happened last night”, realizzato con la collaborazione del rapper americano Gucci Mane, mentre a maggio esce il terzo album in studio, “You”, che contiene i singoli “Crazy” e “Don’t understand”. In questo periodo termina la relazione sentimentale tra Stash e Carmen, sua compagna da dieci anni.

