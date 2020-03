“Non ce la faccio più”. Andreas Muller torna a parlare sui social: non usa mezzi termini

Andreas Muller torna parlare. Dopo un periodo di silenzio il ballerino si lascia andare sui social. Andreas Muller, sempre seguitissimo dai sui fan che non hanno dimenticato la sua partecipazione (e vittoria) a Amici, ha anche manifestato una certa insofferenza dovuta all’impossibilità di ballare ad Amici in questo periodo.

“Io – ha spiegato – comunque a guardarlo da casa faccio una fatica immensa. Ho una voglia di ballare pazzesca”. Non è la prima volta tra l’altro che il ballerino parla della sua assenza del talent show di Canale 5, e in altre occasioni i fan manifestarono tutto il loro dispiacere per non vederlo nello studio. Continua dopo la foto



















Andreas Muller ha poi rivolto i suoi complimenti a Maria De Filippi per la puntata, difendendolo dalle critiche “Viva la competizione sana – queste le parole del compagno di Veronica Peparini –. Viva lo spettacolo piacevole. Viva la danza e la musica. Viva un programma come questo…”. La carriera di Andrea Muller inizia prestissimo. Lui ha sempre avuto infatti la passione per la danza, sin dall’età di 9 anni. Qualche anno dopo, a 15 anni, inizia a frequentare l’Accademia e la strada dove ha studiato l’Hip Hop e la Break Dance. Continua dopo la foto















A 17 entra poi a far parte della prima compagnia di danza che gli permette di calcare i primi palchi. Dopo il diploma al Liceo turistico di Fabriano diventa insegnante di ballo. A partire da quel momento inizierà le sue prime esperienze televisive, tra le quali quella di Italia’s Got Talent, programma in cui partecipa classificandosi secondo. Continua dopo la foto











Nel 2016 accresce ulteriormente la sua notorietà grazie al Programma Amici di Maria De Filippi, che però abbandonerà per un infortunio. Attualmente Muller è uno dei ballerini professionisti del programma della De Filippi. Della sua vita privata sappiamo che ha avuto un’infanzia molto difficile a causa dei litigi dei suoi genitori e della malattia (meningite) del fratello Daniel. Questo infatti l’ha spinto a dedicarsi all’arte e a realizzare i sogni anche per lui. Sul fronte sentimentale si sa che è stato per sette anni fidanzato con Maria Elena Gasperini, la cui storia è naufragata nel 2018. Attualmente è fidanzato con Veronica Peparini, anche lei ballerina e coreografa. I due sembrano una coppia molto felice, come si evince anche dai social.

