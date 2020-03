“Non so se ci sarò domani”. Amici, il durissimo sfogo di Veronica Peparini. L’insegnante non ci sta: cosa è successo

In queste ore non si fa che parlare di Veronica Peparini. L’insegnante di danza di Amici, in un lungo post, ha scritto una frase che al pubblico del programma di Maria De Filippi non è passata inosservata. Il post sembra quasi uno sfogo a difesa del fratello Giuliano Peparini, Direttore Artistico del Serale di Amici, ma anche a difesa dell’intero programma di Maria De Filippi. “Un programma che si dà per scontato” afferma la Peparini, “ma che non lo è! Avrei voluto dire tanto”.

E dice ancora: Non c'è nessun programma che si focalizza così tanto sulla danza, che ci permette tutto questo". Veronica arriva poi alla frase che ha destato sospetti di un possibile abbandono: "Ci saranno pro e contro come in tutte le cose nella vita ma il valore di tutto ciò non si può dare per scontato. E che io ci sia o no domani, vorrei ribadire che non esiste un programma così". Questa edizione di Amici di Maria De Filippi verrà ricordata come la più polemica degli ultimi anni.



















Durante il Serale di Amici tante le discussioni non solo tra professori e allievi, ma anche tra giudici esterni e professori. Veronica Peparini fino ad adesso non era mai intervenuta, lasciando il ruolo predominante ad Alessandra Celentano, ma dopo la Semifinale di Amici andata in onda ieri sera non è riuscita a tacere. Così ha difeso il fratello Giuliano Peparini, ieri sera accusato di creare coreografie troppo scenografiche e poco dedicate ai ballerini, ma anche Maria De Filippi.















E ancora: "Grazie a chi ci crede e a chi ce lo permette. Quindi grazie alla padrona di casa. Siete liberi di pensarla diversamente da me, io nel mio piccolo credo di avere un posto nella Danza e mi permetto di prendere posizione!". Se fino ad oggi la maestra Veronica Peparini non si era esposta, per non alimentare le tante polemiche che già hanno animato il Serale di Amici di quest'anno, adesso non è più riuscita a non dire la sua.











Quello che probabilmente non ha digerito, potrebbe essere stata l’accusa rivolta al Direttore Artistico di Amici Giuliano Peparini, fratello di Veronica, sul modo di ideare le coreografie. A tal proposito la Peparini ha ringraziato Giuliano proprio per il lavoro che fa: “Mi sono trovata ad esultare, gioire e sorridere di fronte ad esibizioni pazzesche, ballate da ballerini di alto livello, una Danza compresa, spiegata e mostrata. Grazie a chi ce lo permette, ad esempio Giuliano!”. Inoltre ieri sera Veronica si era mostrata molto contrariata con i giudici esterni, soprattutto Vanessa Incontrada, che non avevano dato la maglia a Javier Rojas per la Finale di Amici, ballerino preferito della Peparini. Cosa succederà ora? Nessuno lo sa.

