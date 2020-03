Sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la proposta di matrimonio di Antonio Zequila, è arrivata anche quella di Sossio Aruta. L’ultima puntata del reality di Canale 5 si sta avvicinando e nelle ultime ore l’ex calciatore ed ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island Vip, che per la cronaca è già in finale insieme ad Aristide Malnati, ha la sua proposta di nozze alla sua Ursula Bennardo, la dama conosciuta nello studio di Maria De Filippi che pochi mesi fa l’ha reso papà della piccola Bianca.

Aruta è papà di Daniel Ciro e Diego, avuti dalla ex moglie Rossella Neri, mentre la Bennardo ha tre figli dal primo marito. Nell’ottobre del 2019, solo pochi mesi prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip, Sossio e Ursula sono diventati genitori di Bianca. (Continua dopo la foto)



















Nella Casa, mentre gli inquilini erano in salotto, Sossio ha utilizzato un grande foglio bianco per scrivere questo messaggio alla compagna conosciuta al Trono Over di Uomini e Donne: “Ursula, ti voglio sposare!!!”. Ursula, che ovviamente segue la diretta h24 del GF Vip e non vede l’ora di riabbracciare il papà della piccola Bianca, ha commentato questo gesto sul suo profilo Instagram. (Continua dopo la foto)















La reazione della ex dama di Uomini e Donne alla proposta di matrimonio del suo Sossio? Di fatto, anche senza scrivere il classico ‘sì’, ha risposto. Ursula ha infatti ripubblicato il video che mostra la scena di Sossio che scrive il messaggio sul folio e aggiunto l’immagine di due fedi nuziali. Insomma, sembra proprio che abbia accettato di diventare sua moglie. (Continua dopo foto e post)











Nelle ultime ore Ursula ha fatto parlare di sé anche per un altro motivo: ha pubblicato sempre tra le Storie di Instagram le conversazioni private avute con il marito di Fernanda Lessa, una delle ultime concorrenti che hanno abbandonato la Casa. Insulti pesanti rivolti a Sossio accusato di aver fatto una battuta (l’ha paragonata a Samara, la protagonista del film horror The Ring) durante un momento di preghiera di Fernanda. Qui sotto trovate l’articolo completo.

