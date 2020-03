Giancarlo Magalli non se l’aspettava. il conduttore è rimasto spiazzato quando, nel corso dell’ultima puntata de I Fatti Vostri, l’ospite in collegamento gli ha fatto una domanda l’ha colto alla sprovvista con una di quelle domande cosiddette ‘a bruciapelo’ su un argomento a dir poco spinoso. Ma dopo un attimo di sorpresa, Magalli ha risposto eccome.

Come qualcuno avrà già intuito, c’entra Adriana Volpe, la presentatrice che con il padrone di casa de I Fatti Vostri è arrivata ai ferri corti dopo una lunga collaborazione professionale. La stessa Adriana Volpe ne aveva parlato durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, finita prima del tempo per via dell’aggravarsi delle condizioni di salute del suocero, colpito dal coronavirus, e deceduto poco dopo la sua uscita dal reality di Canale 5. (Continua dopo la foto)



















Ma tornando a quanto accaduto l’altro giorno ai Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ha ospitato in collegamento telefonico la madre di Maria Teresa Ruta che, senza peli sulla lingua, ha domandato al presentatore che cosa pensasse sulle esternazioni di Adriana Volpe contro di lui prima dell’entrata al Grande Fratello Vip. “Ma cosa ne pensa di quello che ha detto la bionda di lei?”, gli ha chiesto a bruciapelo la signora. (Continua dopo la foto)















Giancarlo Magalli si è mostrato alquanto sorpreso, ma si è subito ripreso. E stroncato ogni tipo di polemica che sarebbe potuta nascere con questa risposta: “Ma che mi fa le interviste lei adesso? Ho capito di chi parla ma quella bionda ha altri problemi più seri adesso”. Con ogni probabilità conduttore si riferiva al lutto che la Volpe ha dovuto affrontare pochi giorni fa. (Continua dopo la foto)











Insomma, Magalli non ha voluto alimentare ulteriori gossip sulla diatriba ormai nota a tutti con Adriana Volpe. Anche perché i due conduttori, dopo essere arrivati ai ferri corti a I Fatti Vostri, hanno preso strade differenti. Lui è rimasto alla guida dello storico programma di Rai Due, mentre lei, dopo una parentesi a Mezzogiorno in Famiglia, si è ritrovata senza contratto dalla Rai. Ma gli ultimi rumor sulla Volpe parlano di un suo possibile approdo a Mediaset.

