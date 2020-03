Barbara D’Urso è in onda ogni giorno con Pomeriggio Cinque e la domenica sera con il suo Live Non è la D’Urso. Carmelita è una delle poche conduttrici a non essersi fermata con l’emergenza coronavirus ma è riuscita a convertire interamente la sua programmazione quotidiana e i suoi appuntamenti settimanali in prima serata in spazi di approfondimento sull’attuale situazione.

Con interviste, ospiti in collegamento e storie, la conduttrice di punta di Mediaset dà aggiornamenti costanti al suo pubblico tanto con Pomeriggio Cinque quanto con Live Non è la D’Urso. Ma in una delle ultime dirette del suo programma pomeridiano molti dei telespettatori più social sono insorti ed espresso la propria indignazione dopo aver visto l’inviata di Barbara prendere in mano un respiratore e toglierlo dalla confezione rendendolo dunque inutilizzabile. (Continua dopo la foto)



















In questo momento di piena emergenza coronavirus, in Italia c’è un gran bisogno di respiratori e ventilatori polmonari, strumenti essenziali per curare i pazienti nella fase più acuta della malattia. Per questo il gesto dell’inviata di Pomeriggio Cinque è finito tra le polemiche. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio durante la puntata andata in onda giovedì 26 marzo. (Continua dopo la foto)















Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza ha sequestrato un carico di oltre 1.800 respiratori diretto in Grecia e, come riporta il sito Funweek che pubblica anche gli screen dei commenti al servizio di Pomeriggio Cinque, per raccontare il lavoro delle fiamme gialle, una delle inviate di Barbara D’Urso si è recata sul posto, ad Ancona, e aperto una delle confezioni per mostrare al pubblico come è fatto un respiratore. (Continua dopo foto e post)









@barbaracarmelitadurso #colcuore #stopcoronavírus #tuttoandrabene#iostoacasa #pomeriggio5



Un gesto che è stato duramente condannato da tanti utenti. “Perché avete aperto la confezione sigillata del respiratore???? Lo avete sprecato, poteva essere dato ad una persona che ne ha bisogno. Per favore… Non sprechiamo…”, ha scritto qualcuno su Twitter. E altri: “Ma stiamo scherzando? Assurdo…”, “Aprire un respiratore sigillato per farlo vedere e quindi così poi buttarlo perché contaminato e non più sterilizzato, in questo momento potevate risparmiarvelo. Si capiva lo stesso”, “L’hai aperto a ca**o quel respiratore. Mo non è più sterile e non si può più usare. Ignoranti di me**a”.

