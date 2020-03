Non c’è solo Antonella Elia a rivivere con dolore la morte del suo papà. Infatti, anche la concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ Licia Nunez ha deciso di raccontarsi a cuore aperto rivelando un particolare molto straziante. Infatti, non è riuscita a dargli l’estremo saluto nonostante il genitore lo volesse a tutti i costi. La sua commovente confessione è cominciata così: “Ho saputo da una zia che mi ha detto che mio padre in punto di morte ha chiesto di parlarmi”. Ma non è stato possibile.

Infatti, alla domanda di Patrick: “Sei riuscita a parlarci?”, la donna ha risposto: “No, non sono arrivata in tempo. Se potessi tornare indietro prenderei il primo treno e andrei lì in ospedale e sentirei le sue ultime parole. Questo sì. Ecco, vedi, in quel momento lì della vita…è successo tutto quello che io non ho fatto in 40 anni”, ha continuato Licia. L’inquilina della Casa più spiata d’Italia ha comunque ammesso di non aver avuto praticamente mai un buon rapporto con lui. (Continua dopo la foto)



















Sin da giovane ha quindi voluto lasciare la sua famiglia per via di questa situazione col papà: “Non ho mai voluto fermarmi per i sensi di colpa nei confronti di mia madre, per essermene andata molto presto da casa mia. Sono andata via giovane, a 22 anni, però ho avuto un’adolescenza molto travagliata perché a 16 anni ho lasciato il liceo. Non volevo più stare a casa, l’aria era molto pesante, i miei litigavano…Ho avuto proprio una sorta di crisi esistenziale…”, ha aggiunto Licia. (Continua dopo la foto)























E poi: “Sono andata a lavorare, facevo la commessa, poi un bel giorno ho visto mia madre che stava veramente male, soffriva molto, e le dico: ‘Ho bisogno di fare un’esperienza fuori’. E lei mi ha detto: ‘Ti chiedo solo una cosa: almeno il diploma’. E io ho detto ‘Va bene’. Ho fatto due anni in uno e poi il quinto anno”, ha affermato ancora l’attrice ed ex modella nata a Barletta. Dunque, la gieffina è riuscita ad accontentare la mamma riuscendosi a diplomare. (Continua dopo la foto)

La Nunez ha concluso, dicendo: “Poi sono andata via, prima a Milano poi a Roma. Non mi sono mai fermata per non pensare a tante cose, però poi mi ritrovo qui davanti a quella montagna trasparente…”. Non è quindi da escludere che se ne possa parlare direttamente al ‘GF Vip’, visto che finora non si era mai soffermata sui dettagli della scomparsa del papà.

“Ora Mediaset deve farlo”. Adriana Volpe, dopo l’uscita dal GF Vip parte l’appello per lei