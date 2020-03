Uomini e donne, la notizia che soprende il pubblico. La decisione di Mediaset

Come tutti sappiamo Uomini e Donne è stato sospeso a causa dell’emergenza Coronavirus. I protagonisti sia del Trono Over che del Trono Classico sono costretti, come tutti, a rimanere a casa e quindi Maria De Filippi e il suo staff non sono potuti andare avanti con le registrazioni della trasmissione. Neanche a dirlo migliaia di fan del programma sono disperati proprio perché la fascia pomeridiana di Canale 5 dedicata a Uomini e Donne era un’ora di svago e di sorrisi che ora manca, ma non tutto è perduto. Non solo, Raffaella Mennoia, autrice del programma di Uomini e Donne ha infatti da poco postato nelle storie un video di una fan che si lamenta in modo simpatico dell’assenza del programma e propone di mandare in onda delle repliche.

Un motivo di svago effettivamente: le repliche farebbero ridere un po' davanti alla televisione con le avventure del programma. Molti fan sono infatti andati a spulciare su Witty Tv per risalire alle vecchie puntate della trasmissione, magari anche del 2016 rivedendo le avventure di Gemma Galgani con George per il Trono Over. Oppure come Barbara Simonelli sia andata via dal programma all'epoca perché aveva trovato l'amore. E ancora tutto il percorso tribolato di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.



















Ma non solo. Sul web si trovano infatti anche le puntate del Trono Classico e sono in molti a credere che rivedere anche i troni del passato con le avventure dei tronisti possa essere molto divertente. Come ha reagito Raffaella Mennoia a questa proposta? Ha chiesto tramite un sondaggio nelle storie Instagram ai suoi fan se rivogliono le repliche di Uomini e Donne e a oggi il risultato parla chiaro perché c'è una prevalenza quasi totale dei sì.















Ci sembra quindi chiaro che il pubblico a casa rivoglia Uomini e Donne in televisione e, in assenza di puntate nuove, in attesa insomma, anche le repliche possono contribuire a far sorridere e a regalare un po' di gioia ai fan a casa. Cosa farà a questo punto la rete? Canale 5, Mediaset e Maria De Filippi decideranno di mandare nuovamente in onda le repliche nella fascia classica di orario e programmazione?











Magari si potrebbero rimandare in onda le puntate di alcuni anni fa, che il pubblico a casa si è giustamente dimenticato. Idea che potrebbe oggettivamente tenere compagnia anche ai partecipanti stessi del programma, soprattutto del Trono Over che, in questi giorni, stanno vivendo la quarantena magari da soli a casa e che trovavano in Uomini e Donne invece un po’ di sprint e di gioia in più.

